Ожиріння – одна з найсерйозніших проблем розвинених країн, від неї страждають 650 мільйонів дорослого населення в усьому світі.

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Те, що їсти на ніч шкідливо, відомо всім – це сприяє накопиченню жиру та поганому сну. І ми маємо справу не просто із життєвими спостереженнями – про це свідчать дослідження вчених. А ось чому так стається, не зовсім зрозуміло. Відповіді на це запитання фахівці з Гарвардської медичної школи.

Нове дослідження прийомів їжі

Дослідження проводили протягом кількох тижнів за участю 16 пацієнтів, індекс маси тіла яких змінювався в діапазоні від надмірної ваги до ожиріння. Кожному учаснику створили суворий розподіл їжі за часом, режим сну та неспання. Крім цього, добровольці регулярно фіксували, коли і з якою інтенсивністю вони відчувають голод чи, навпаки, ситість.

В учасників також брали зразки крові щодня, вимірювали температуру та обчислювали витрати калорій. Щоб виміряти те, як час їжі впливає на організм на молекулярному рівні, дослідники зібрали зразки жирової тканини добровольців для проведення біопсії.

Пізня вечеря шкодить більше, ніж вважалося

Результати показали, що пізня вечеря впливає на почуття голоду та гормони – лептин та грелін, які відповідальні за бажання їсти. Зокрема, рівень лептину, що сигналізує про ситість, при пізньому прийомі їжі був знижений протягом 24 годин порівняно з ранньою вечерею. Крім того, з'ясувалося, що коли учасники їли пізніше, їхній організм повільніше спалював калорії і швидше накопичував жир.