Глюкоза та діабет

За оцінками Міжнародної федерації діабету, понад пів мільярда людей у ​​всьому світі зараз живуть з діабетом, і переважна більшість з них мають діабет 2 типу. Захворювання характеризується гіперглікемією, за якої у крові спостерігається високий рівень глюкози.

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Дослідникам давно відомо, що діабет 2 типу значною мірою є результатом неправильного харчування та нестачі фізичних вправ. Хронічне високе споживання цукру призводить до діабету 2 типу, порушуючи здатність організму виробляти інсулін – гормон, який, як відомо, знижує рівень глюкози у крові.

Як виникає діабет 2 типу

Раніше дослідники з'ясували, що хронічна гіперглікемія може пошкодити бета-клітини підшлункової залози, тому наступним кроком було з'ясувати, як саме це ушкодження відбувається.

У ході серії досліджень на тваринах і культурах клітин науковці виявили, що не сама глюкоза порушує функцію бета-клітин, які виробляють інсулін, а продукти, що утворюються у процесі її метаболізму. Дослідникам все ще неясно, які саме специфічні метаболіти глюкози запускають цей процес, але нова робота ясно показує, що пригнічення метаболізму глюкози може підтримувати вироблення інсуліну навіть за наявності високого рівня глюкози в крові.

Цікаво, що це відкриття суперечить інтуїції, оскільки дослідники виявили блокування процесу метаболізму глюкози шляхом інгібування ферменту, який називають глюкокіназою. Це покращило секрецію інсуліну у тварин. За словами вчених, це відкриття протилежно до терапії, яка раніше була запропонована для лікування діабету другого типу.