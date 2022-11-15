Глюкоза и диабет

По оценкам Международной федерации диабета, более полумиллиарда человек во всем мире сейчас живут с диабетом, и подавляющее большинство из них имеют диабет 2 типа. Заболевание характеризуется гипергликемией, при которой в крови наблюдается высокий уровень глюкозы.

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Исследователям давно известно, что диабет 2 типа в значительной степени является результатом неправильного питания и нехватки физических упражнений. Хроническое высокое потребление сахара приводит к диабету 2 типа, нарушая способность организма вырабатывать инсулин – гормон, который, как известно, снижает уровень глюкозы в крови.

Как возникает диабет 2 типа

Ранее исследователи выяснили, что хроническая гипергликемия может повредить бета-клетки поджелудочной железы, поэтому следующим шагом было узнать, как именно это повреждение происходит.

В ходе серии исследований на животных и культурах клеток ученые обнаружили, что не сама глюкоза нарушает функцию бета-клеток, производящих инсулин, а продукты, образующиеся в процессе метаболизма. Исследователям все еще неясно, какие именно специфические метаболиты глюкозы запускают этот процесс, но новая работа ясно показывает, что угнетение метаболизма глюкозы может поддерживать выработку инсулина даже при высоком уровне глюкозы в крови.

Интересно, что это открытие противоречит интуиции, поскольку исследователи обнаружили блокирование процесса метаболизма глюкозы путем ингибирования фермента, называемого глюкокиназой. Это улучшило секрецию инсулина у животных. По словам ученых, это открытие противоположно терапии, которая ранее была предложена для лечения диабета второго типа.