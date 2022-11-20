Ожирение – одна из самых серьезных проблем развитых стран, от нее страдают 650 миллионов взрослого населения во всем мире.

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То, что есть на ночь вредно, известно всем – это способствует накоплению жира и плохому сну. И мы имеем дело не просто с жизненными наблюдениями – об этом свидетельствуют исследования ученых. А вот почему так происходит, не совсем понятно. Ответы на этот вопрос – специалисты из Гарвардской медицинской школы.

Новое исследование приемов пищи

Исследование проводилось в течение нескольких недель с участием 16 пациентов, индекс массы тела которых изменялся в диапазоне от избыточного веса до ожирения. Каждому участнику создали строгое распределение пищи по времени, режим сна и бодрствования. Кроме того, добровольцы регулярно фиксировали, когда и с какой интенсивностью они испытывают голод или, наоборот, сытость.

У участников также брали образцы крови ежедневно, измеряли температуру и вычисляли расход калорий. Чтобы измерить, как время пищи влияет на организм на молекулярном уровне, исследователи собрали образцы жировой ткани добровольцев для проведения биопсии.

Поздний ужин вредит больше, чем считалось

Результаты показали, что поздний ужин влияет на чувство голода и гормоны – лептин и грелин, ответственные за желание есть. В частности, уровень лептина, сигнализирующий о сытости, при позднем приеме пищи был снижен в течение 24 часов по сравнению с ранним ужином. Кроме того, выяснилось, что когда участники ели позже, их организм медленнее сжигал калории и быстрее накапливал жир.