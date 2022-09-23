Чому не можна пити гарячі напої

Люди, як п'ють дуже гарячі напої, ризикують пошкодити гортань та стравохід: на слизовій оболонці шлунка можуть утворитися рубці, які згодом доставлятимуть дискомфорт і погіршуватимуть загальне самопочуття. Крім того, результати останніх досліджень, показали зв'язок між вживанням гарячих напоїв та онкологічними захворюваннями.

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Якщо не давати чаю, каві та будь-яким іншим напоям охолонути, можна збільшити ризик виникнення раку стравоходу, вважає провідний автор дослідження доктор Фархада Ісламі.

Гарячі напої можуть викликати рак шлунку

Теорія була підтверджена в дослідження. Науковці протягом 10 років стежили за здоров'ям дорослих людей віком від 40 до 75 років. Аналіз проведених спостережень виявив онкологічні новоутворення у 317 із 50 000 осіб. Усі вони випивали близько трьох чашок чаю щодня. При цьому температура напою становила 60 градусів та вище.

Гастроентерологи радять не заварювати як зелений, так і чорний чай окропом. Безпечніше розбавити напій теплою водою або почекати п'ять хвилин, поки рідина охолоне. Температура має бути трохи вищою за температуру тіла, в ідеалі – не більше 40 градусів. Тоді чай підбадьорить і зігріє, але не пошкодить внутрішні органи.