Почему нельзя пить горячие напитки

Люди, пьющие очень горячие напитки, рискуют повредить гортань и пищевод: на слизистой желудка могут образоваться рубцы, которые впоследствии будут доставлять дискомфорт и ухудшать общее самочувствие. Кроме того, результаты последних исследований показали связь между употреблением горячих напитков и онкологическими заболеваниями.

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Если не давать чаю, кофе и любым другим напиткам остыть, можно увеличить риск возникновения рака пищевода, считает ведущий автор исследования доктор Фархад Ислам.

Горячие напитки могут вызвать рак желудка

Теория была доказана в исследовании. Ученые в течение 10 лет следили за здоровьем взрослых людей от 40 до 75 лет. Анализ проведенных наблюдений выявил онкологические новообразования у 317 из 50 000 человек. Все они выпивали около трех чашек чая каждый день. При этом температура напитка составила 60 градусов и выше.

Гастроэнтерологи советуют не заваривать как зеленый, так и черный чай кипятком. Безопаснее разбавить напиток теплой водой или подождать пять минут, пока жидкость остынет. Температура должна быть немного выше температуры тела, в идеале – не более 40 градусов. Тогда чай взбодрит и согреет, но не повредит внутренние органы.