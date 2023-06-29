Узагалі лікарі виділяють три основні причини появи набряку ніг в літній період. Щоб швидко позбутися цієї проблеми, потрібно розуміти, як діяти в тому чи тому випадку, інформує 24 Канал.
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- Тривале стояння чи сидіння
Якщо довго сидіти або ж стояти на одному місці – це може спричинити застій крові й сповільнення кровообігу. Особливо, якщо сидіти в улюбленій багатьма позі – закинувши ногу на ногу.
Усім, в кого сидяча робота чи така, яка потребує довгого перебування на ногах, слід кожні 2 – 3 години робити хоча б невеличку розминку.
- Порушення водного балансу
В дні, коли спекотно, ми споживаємо більше рідини, щоб освіжитися. Однак надлишок рідини здатний відкладається в організмі, особливо в м'яких тканинах.
Як швидко зняти набряк ніг, якщо він з'явився з цієї причини?Передусім – обмежте споживання напоїв. Важливо дотримуватися правильного водного балансу – а це 30 мілілітрів на 1 кілограм ваги людини. Порахувати, скільки вам потрібно випивати води на день, зовсім не важко.
- Часте використання солі
Набряк ніг може викликати також надмірне споживання солі. Адже сіль затримує в організмі рідину. Тому знову ж таки порушується водний баланс і з'являються набряки ніг. Вихід – слідкувати за кількістю солі, яку ви споживаєте. Нормою вважається не більше 1 чайної ложки на добу для дорослої людини.
Як уникнути набряку ніг влітку: універсальні, але дієві поради
- Підніміть ноги. Оскільки кров по венах ніг рухається знизу догори, протидіючи силі тяжіння, допомагайте своєму тілу, регулярно піднімаючи ноги. Сидячи, за можливості, використовуйте підставку для ніг.
- Більше рухайтеся. Під час фізичної активності стопи та ноги рухаються, а кровообіг покращується. Чим більше серце качає кров по тілу, тим швидше тіло допоможе зменшити набряк.
- Уникайте високих температур. Надто гарячі ванни, гарячий душ і сауни – зайве, якщо ви маєте таку проблему, як набряки ніг.
- Пийте достатньо рідини і обмежте споживання солі – вище ми пояснили, чому це важливо.
- Не вживайте алкоголь.
- Можна використовувати компресійні панчохи. Особливо, якщо маєте проблемні вени чи варикозне розширення вен.
- Обирайте якісне і не тісне взуття. Якщо ноги схильні набрякати в теплу пору року, слід носити сандалі з відкритим носом. Носіть широке зручне взуття на невисоких підборах і м'якій підошві.