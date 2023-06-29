Вообще-то врачи выделяют три основные причины появления отека ног в летний период. Чтобы быстро избавиться от этой проблемы, нужно понимать, как действовать в том или ином случае. 24 Канал.
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- Длительное стояние или сиденье
Если долго сидеть или стоять на одном месте – это может повлечь застой крови и замедление кровообращения. Особенно если сидеть в любимой многими позе – закинув ногу на ногу.
Всем, у кого сидячая работа или нуждающаяся в долгом пребывании на ногах, следует каждые 2 – 3 часа делать хотя бы небольшую разминку.
- Нарушение водного баланса
В дни, когда жарко мы потребляем больше жидкости, чтобы освежиться. Однако избыток жидкости способен откладываться в организме, особенно в мягких тканях.
Как быстро снять отек ног, если он появился по этой причине?Прежде всего – ограничьте потребление напитков. Важно соблюдать правильный водный баланс – а это 30 миллилитров на 1 килограмм веса человека. Посчитать, сколько вам нужно выпивать воды в день, совсем не сложно.
- Частое использование соли
Отечность ног может вызвать также чрезмерное потребление соли. Ведь соль удерживает в организме жидкость. Поэтому опять же нарушается водный баланс и появляются отеки ног. Выход – следить за количеством соли, которое вы потребляете. Нормой считается не более 1 чайной ложки в сутки для взрослого человека.
Как избежать отека ног летом: универсальные, но действенные советы
- Поднимите ноги. Поскольку кровь по венам ног двигается снизу вверх, противодействуя силе тяжести, помогайте своему телу, регулярно поднимая ноги. Сидя, по возможности, используйте подставку для ног.
- Больше двигайтесь. При физической активности стопы и ноги двигаются, а кровообращение улучшается. Чем больше сердце качает кровь по телу, тем быстрее тело поможет снизить отек.
- Избегайте высоких температур. Слишком горячие ванны, горячий душ и сауны – лишнее, если у вас есть такая проблема, как отеки ног.
- Пейте достаточно жидкости и ограничьте потребление соли – выше мы объяснили, почему это важно.
- Не употребляйте алкоголь.
- Можно использовать компрессионные чулки. Особенно если имеете проблемные вены или варикозное расширение вен.
- Выбирайте качественную и не тесную обувь. Если ноги склонны отекать в теплое время года, следует носить сандалии с открытым носом. Носите широкую удобную обувь на невысоком каблуке и мягкой подошве.