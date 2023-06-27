Ми бачимо обкладинки журналів та рекламу, в яких зображуються ідеально гладкі стегна, підтягнуті сідниці та повна відсутність целюліту. В реальному житті, такого результату важко досягти, бо целюліт це не покарання або показник здоров'я – це природні зміни, які відбуваються у тілі після статевого дозрівання.

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Про те, які продукти можуть збільшувати прояви целюліту 24 Каналу розповіла лікар та health-експерт Уляна Вернер.

Чому утворюється целюліт

Целюліт – це стан, при якому жирові клітини накопичуються під шкірою та утворюють нерівномірне горбкувате покриття. Це зазвичай спостерігається на стегнах, сідницях, животі й верхній частині рук.

Целюліт утворюється, коли жирові клітини збільшуються в розмірі, а також коли збільшується кількість міжклітинної рідини, що оточує ці клітини. У зв'язку з цим структура і форма шкірного покриву змінюються, утворюючи характерні горбики і ямки.

Гормони також можуть впливати на розвиток целюліту. Ось кілька ключових гормонів:

Естроген – він здатний перетворювати розчинний колаген в нерозчинну форму. Це призводить до фіброзної форми целюліту. Загалом, цей важливий жіночий гормон також впливає на затримку води в організмі.

Тестостерон – гормон, який відповідає за розвиток чоловічих статевих ознак. Високі рівні тестостерону у жінок можуть знизити еластичність шкіри та сприяти розвитку целюліту.

Як їжа впливає на целюліт

Наукові дослідження не підтверджують прямого зв'язку між споживанням конкретних продуктів і збільшенням кількості целюліту. Проте, деякі з продуктів можуть мати вплив на загальну структуру шкіри, рівень жирової тканини або гормональний фон. Розгляньмо кожен з них окремо:

Молочні продукти: вони містять білки, жири, лактозу (молочний цукор), а також вітаміни та мінерали. Жири, які містяться в молочних продуктах, можуть бути насиченими або ненасиченими. Загальне споживання жирів може впливати на збільшення жирової тканини в організмі.

Кава: кофеїн має зневоднювальний ефект, від цього кровотік зменшується, що уповільнює обмін речовин. При вживанні напою вище за денну норму (понад 400 мл на день) він провокує скупчення відкладень у підшкірному шарі на стегнах та животі.

Продукти із білого борошна: харчові продукти, які містять біле борошно, такі як білий хліб, печиво, паста, можуть мати високий глікемічний індекс. Це означає, що вони швидко підвищують рівень цукру в крові. Високі рівні цукру в крові можуть стимулювати виділення інсуліну, що може сприяти утворенню целюліту.

Продукти, що містять трансжири: трансжири приносять не багато користі для здоров'я загалом і пов'язуються з різними проблемами, включаючи серцево-судинні захворювання. Хоча немає прямого зв'язку між трансжирами та целюлітом, їх споживання може сприяти набиранню зайвої ваги, що може впливати на зовнішній вигляд целюліту.

Алкоголь: щодо алкоголю, важливо зазначити, що його вплив на целюліт пов'язаний з його загальним впливом на організм. Алкоголь містить багато калорій і цукру, що може сприяти набиранню зайвої ваги. Зайва вага своєю чергою сприяє утворенню целюліту.

Важливо зазначити, що немає наукових доказів, що якісь конкретні продукти безпосередньо сприяють розвитку целюліту. Різні дослідження вказують на різні фактори ризику, але немає конкретних продуктів, які можна однозначно ідентифікувати як провокаторів целюліту.

Однак, здорове харчування загалом може мати позитивний вплив на здоров'я шкіри та загальну структуру тіла. Споживання збалансованої дієти, багатої овочами, фруктами, білками, здоровими жирами та водою може сприяти підтримці здорової шкіри.

Важливо розуміти, що целюліт – це природний стан багатьох жінок і може залежати від багатьох факторів, включаючи генетику і структуру шкіри. І хоча харчування може впливати на загальне здоров'я шкіри, воно не може магічно усунути целюліт повністю.