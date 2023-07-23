Чому ламаються нігті

Якщо край нігтя розшаровується, а сама пластина стає м'якою і ламкою, це називається оніхошизією. Оніхошизія частіше зустрічається у жінок і зазвичай з'являється з віком.

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Ще нігті розшаровуються через лак, якщо використовувати його занадто довго і часто. І через довгий контакт з водою або миючими засобами. Якщо часто мочити і сушити нігті, це робить їх сухими та ламкими. Від великої кількості вологи нігті можуть стати м'якими, почати розшаровуватися та ламатися.

У поодиноких випадках причина ламкості – дерматологічні або системні захворювання, проблеми зі щитовидною залозою, дефіцит заліза, ліки та травми. Іноді нігті стають ламкими під час вагітності або це ознака нормального старіння.

Що робити, щоб нігті не ламалися

Для профілактики ламкості нігтів потрібно:

стежити, щоб нігті залишалися сухими. Надягати гумові рукавички, коли миєте посуд, забираєтеся або використовуєте агресивні хімікати;

дотримуватися правил гігієни. Нігті потрібно підстригати гострими манікюрними ножицями та акуратно закруглювати кінчики. Обробка нігтьового краю пилкою допомагає згладити ламкі нігті, щоб запобігти подальшому пошкодженню. Краще використовувати неметалеву пилку та обробляти нігті від краю до центру в одному напрямку. Не можна гризти нігті, відривати задирки і обрізати кутикулу;

уникати агресивних засобів для догляду за нігтями – рідше використовувати рідину для зняття лаку або вибирати засіб без ацетону;

використовувати зволожуючий крем – втирати його в нігті та кутикулу;

наносити захисний засіб, щоб зміцнити нігті.

Якщо профілактичні заходи не допомагають, потрібно звернутися до дерматолога.