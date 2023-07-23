Почему ломаются ногти

Если край ногтя расслаивается, а сама пластина становится мягкой и ломкой, это называется онихошизией. Онихошизия чаще встречается у женщин и обычно появляется с возрастом.

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Еще ногти расслаиваются через лак, если использовать его слишком долго и часто. И из-за долгого контакта с водой или моющими средствами. Если часто мочить и сушить ногти, это делает их сухими и ломкими. От обилия влаги ногти могут стать мягкими, начать расслаиваться и ломаться.

В редких случаях причина ломкости – дерматологические или системные заболевания, проблемы со щитовидной железой, дефицит железа, лекарства и травмы. Иногда ногти становятся ломкими во время беременности или это признак нормального старения.

Что делать, чтобы ногти не ломались

Для профилактики ломкости ногтей требуется:

следить, чтобы ногти оставались сухими. Надевать резиновые перчатки, когда моете посуду, убираетесь или используете агрессивные химикаты;

соблюдать правила гигиены. Ногти следует подстригать острыми маникюрными ножницами и аккуратно закруглять кончики. Обработка ногтевого края пилой помогает сгладить ломкие ногти, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Лучше использовать неметаллическую пилу и обрабатывать ногти от края к центру в одном направлении. Нельзя грызть ногти, отрывать заусеницы и обрезать кутикулу;

избегать агрессивных средств по уходу за ногтями – реже использовать жидкость для снятия лака или выбирать средство без ацетона;

использовать увлажняющий крем – втирать его в ногти и кутикулу;

наносить защитное средство, чтобы укрепить ногти.

Если профилактические меры не помогают, следует обратиться к дерматологу.