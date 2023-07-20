Дерматологи объясняют, что за летний период наши волосы сильно пострадали от палящего солнца, горячего ветра, морской соли или хлорированной воды в бассейнах. Следовательно, верхний слой волос выгорел, истончился, стал ломким.

Смотрите также Что будет, если не завтракать до 11 часов утра: неожиданные результаты

С приближением холодного времени года в организме замедляются многие процессы, например, снижается выработка эстрогена, женских половых гормонов. Эстроген влияет на рост волос – если его недостаточно, они могут хуже расти и сильнее выпадать,

– объясняет косметологиня Яна Коркодим.

Важно ! В любое время года для здоровья волос важно, чтобы организм не испытывал дефицит ряда витаминов и микроэлементов.

Какие витамины нуждаются в наших волосах

Железо, цинк, витамины группы В очень важны для здоровья и красоты волос. Если в организме диагностируют их недостаток, добавьте сюда стресс, резкое изменение температуры при выходе летом из помещения с кондиционером на жару и поздней осенью – наоборот, с теплого отапливаемого помещения на холод, и не удивляйтесь, почему состояние волос ухудшилось. Это действительно нормальная реакция организма.

Но если волосы начали выпадать резко, сильно, это может быть симптомом серьезного заболевания. Часто выпадение волос провоцируют эндокринные проблемы, болезни органов пищеварения и не только.

Как понять, сильно ли выпадают волосы В день даже у здорового человека выпадает около 100 – 150 волос. Если вы заметили, что после мытья головы волосы буквально "вылезают" пучками, это тревожный колокольчик. Если волосы, как вам кажется, начали выпадать сильнее и продолжаются это более 2 – 3 месяцев, то как минимум обратитесь к своему семейному врачу. Скорее всего, это вызвано не сменой сезона, а проблемами со здоровьем.

Как остановить выпадение волос

Если причина – межсезонье, то укрепить волосы помогут витаминные комплексы для волос с биотином, железом, цинком, витаминами. Здесь косметологиня успокаивает, что эти комплексы предназначены для укрепления волос на голове, а потому избытка "растительности" на теле они не вызовут.

Также важно ухаживать за волосами, согласно его типу.

Конечно, важно соблюдать сбалансированное питание: рацион должен быть богат белковой пищей, омега-кислотой. Поэтому следите за тем, чтобы в вашем рационе были яйца, авокадо, жирная рыба, орехи. К слову, полезная для волос тыква – осенний продукт.

Не расчесывайте мокрые волосы, это их еще сильнее повреждает. Не забывайте носить головной убор, когда наступит резкое похолодание. Летом тоже не забывайте о шляпе или кепке, если долго находитесь на солнце.