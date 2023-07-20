Дерматологи пояснюють, що за літній період наше волосся добряче постраждали від палючого сонця, гарячого вітру, морської солі або хлорованої води в басейнах. Відтак, верхній шар волосся вигорів, потоншав, став ламким.

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З наближенням холодної пори року в організмі сповільнюються багато процесів, наприклад, знижується вироблення естрогену, жіночих статевих гормонів. Естроген впливає на ріст волосся – якщо його недостатньо, воно може гірше рости і сильніше випадати,

– пояснює косметологиня Яна Коркодим.

Важливо! У будь-яку пору року для здоров'я волосся важливо, щоб організм не відчував дефіцит низки вітамінів і мікроелементів.

Яких вітамінів потребує наше волосся

Залізо, цинк, вітаміни групи В – дуже важливі для здоров'я і краси волосся. Якщо в організмі діагностують їх нестачу, додайте сюди стрес, різку зміну температури при виході влітку з приміщення з кондиціонером на спеку і пізньої осені – навпаки, з теплого опалюваного приміщення на холод, і не дивуйтесь, чому стан волосся погіршився. Тож, це насправді нормальна реакція організму.

Але якщо волосся почало випадати різко, сильно, це може бути симптомом серйозного захворювання. Часто випадання волосся провокують ендокринні проблеми, хвороби органів травлення і не тільки.

Як зрозуміти, чи сильно випадає волосся На день навіть у здорової людини випадає близько 100 – 150 волосин. Якщо ви помітили, що після миття голови волосся буквально "вилазять" пучками, це тривожний дзвіночок. Якщо волосся, як вам здається, почало випадати сильніше і триває це понад 2 – 3 місяці, то як мінімум зверніться до свого сімейного лікаря. Найімовірніше, це викликано не зміною сезону, а проблемами зі здоров'ям.

Як зупинити випадання волосся

Якщо причина – міжсезоння, то зміцнити волосся допоможуть вітамінні комплекси для волосся з біотином, залізом, цинком, вітамінами. Тут косметологиня заспокоює, що ці комплекси призначені для зміцнення волосся на голові, а тому надлишку "рослинності" на тілі вони не викличуть.

Також важливо доглядати за волоссям, згідно з його типом.

Звісно, важливо дотримуватися збалансованого харчування: раціон повинен бути багатий на білкову їжу, омега-кислоти. А тому стежте за тим, аби у вашому раціоні були яйця, авокадо, жирна риба, горіхи. До слова, корисний для волосся гарбуз – осінній продукт.

Не розчісуйте мокре волосся, це його ще сильніше пошкоджує. Не забувайте носити головний убір, коли настане різке похолодання. Влітку теж не забувайте про капелюх чи кепку, якщо довго перебуваєте на сонці.