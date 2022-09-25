У дослідженні взяли участь 428 здорових дорослих людей, які заповнили анкети щодо свого щотижневого раціону протягом останнього року, включаючи споживання фруктів, овочів, солодощів і солоних снеків. Вони також відповідали на запитання про своє психологічне здоров'я, вживання алкоголю, фізичні вправи та куріння.

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Чому фрукти – найкращий перекус

За словами вчених, у тих, хто їв фрукти частіше, спостерігалося зменшення симптомів депресії та більш позитивний психологічний стан. Часте вживання картопляних чіпсів та інших солоних закусок асоціювалося з підвищеною тривожністю, депресією, стресом і погіршенням психологічного стану.

Також вчені зробили цікаве відкриття: вживання порції фруктів будь-якого розміру (для винограду порцією була жменя) було корисним для психічного здоров’я. Наприклад, їсти фрукти двічі на день краще, ніж їсти їх чотири рази на тиждень.

Загальна кількість, яку ми споживаємо, не настільки важлива, як те, як часто ми споживаємо фрукти. Це було справді дивно, тому що ви очікуєте, що кількість і частота мають однакове значення. Але це не так,

– зазначили науковці.

Чому перекус так впливає

Дослідники кажуть, що часте споживання фруктів у сирому вигляді (наприклад, цілих фруктів) може максимізувати засвоєння поживних речовин з антиоксидантними властивостями, посилюючи їхній вплив на психологічне здоров’я.

Перекушування солоною їжею, особливо картопляними чіпсами, було пов’язане з когнітивними проблемами, включаючи провали в пам’яті, а також з більшою кількістю випадків депресії, тривоги, стресу та зниження загального психічного стану.