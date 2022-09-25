В исследовании приняли участие 428 здоровых взрослых людей, которые заполнили анкеты по своему еженедельному рациону в течение последнего года, включая потребление фруктов, овощей, сладостей и соленых снеков. Они также отвечали на вопросы о своем психологическом здоровье, употреблении алкоголя, физических упражнениях и курении.

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Почему фрукты – лучший перекус

По словам ученых, у тех, кто ел фрукты чаще, наблюдалось уменьшение симптомов депрессии и более положительное психологическое состояние. Частое употребление картофельных чипсов и других соленых закусок ассоциировалось с повышенной тревожностью, депрессией, стрессом и ухудшением психологического состояния.

Также ученые совершили интересное открытие: употребление порции фруктов любого размера (для винограда порцией была горсть) было полезным для психического здоровья. К примеру, есть фрукты дважды в день лучше, чем есть их четыре раза в неделю.

Общее количество, которое мы потребляем, не столь важно, как то, как часто мы потребляем фрукты. Это было поистине удивительно, потому что вы ожидаете, что количество и частота имеют одинаковое значение. Но это не так,

– отметили ученые.

Почему перекус так влияет

Исследователи говорят, что частое потребление фруктов в сыром виде (например целых фруктов) может максимизировать усвоение питательных веществ с антиоксидантными свойствами, усиливая их влияние на психологическое здоровье.

Перекус соленой пищей, особенно картофельными чипсами, был связан с когнитивными проблемами, включая провалы в памяти, а также с большим количеством случаев депрессии, тревоги, стресса и снижения общего психического состояния.