Як правильно обирати корицю та чи може вона нашкодити
Спеції та трави у нормальній кількості корисні для організму людини. Але деякі, такі як кориця, мають побічні ефекти. Що потрібно про неї знати, щоб не зашкодити здоров'ю – читайте в нашому матеріалі.
Багато людей вживають трав'яні добавки, щоб зміцнити здоров'я. Але більшість й не здогадуються про те, що такі добавки можуть нашкодити, зазначає доктор медичних наук Тетяна Тантрі, пише Flo.
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Чим корисна кориця для здоров'я
Якщо вживати корицю в правильних дозах, то вона може принести лише користь.
- Кориця зменшує запалення.
- У кориці міститься велика кількість антиоксидантів, навіть більша, ніж у часнику.
- Вона допомагає організму краще засвоювати глюкозу і покращує синтез глікогену в печінці. Тому кориця регулює рівень цукру в крові, що корисно для діабетиків 2 типу.
- Дослідження показують, що кориця також може допомогти запобігти хворобі Альцгеймера.
Скільки кориці можна з'їсти
У магазинах можна знайти два види кориці: кориця касія та цейлонська кориця.
Кориця касія – найпоширеніший вид, який продається в магазинах. Вона родом з Китаю. Цейлонська кориця родом зі Шрі-Ланки і відома, як "справжня кориця". Це найкорисніший і дорожчий вид кориці.
Основна відмінність – це присутність кумарину, який використовують для ароматизації. Кориця касія містить приблизно 7 – 18 міліграмів на чайну ложку, а ось цейлонська кориця – взагалі не має. Саме кумарин викликає побічні дії. Він може бути небезпечний для деяких людей при вживанні у великих дозах. Тому перед тим, як додавати корицю будь-куди, варто ознайомитись зі складом.
Кориця негативно впливає на печінку / Фото pexels
Чим небезпечна кориця
Пошкодження печінки
Занадто велика кількість кумарину може викликати пошкодження печінки, особливо у людей, які вже мають проблеми з цим органом.
Низький рівень цукру в крові
Однією з переваг кориці є те, що вона допомагає регулювати рівень цукру в крові. Однак одним з побічних ефектів занадто великої кількості кориці є те, що вона може сильно знизити рівень цукру в крові, а це може викликати:
- запаморочення;
- втому;
- тривогу.
Кумарин негативно впливає на організм у великих дозах / Фото pexels
Алергія
Деякі люди мають алергією на корицю. Вона має такі симптоми:
- роздратування шкіри;
- розлад шлунку, кожного разу, коли ви її вживаєте.
Взаємодія з іншими ліками
- Під час вживанні великої дози кориці може бути складніше впоратися з деякими хворобами.
- Кориця може знизити рівень цукру в крові і підсилити дію ліків проти діабету.
- Кумарин може негативно взаємодіяти з ліками, які також впливають на печінку (наприклад, парацетамол), збільшуючи ризик пошкодження печінки.
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