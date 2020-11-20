Спеції та трави у нормальній кількості корисні для організму людини. Але деякі, такі як кориця, мають побічні ефекти. Що потрібно про неї знати, щоб не зашкодити здоров'ю – читайте в нашому матеріалі.

Багато людей вживають трав'яні добавки, щоб зміцнити здоров'я. Але більшість й не здогадуються про те, що такі добавки можуть нашкодити, зазначає доктор медичних наук Тетяна Тантрі, пише Flo.

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Чим корисна кориця для здоров'я

Якщо вживати корицю в правильних дозах, то вона може принести лише користь.

Кориця зменшує запалення.

У кориці міститься велика кількість антиоксидантів, навіть більша, ніж у часнику.

Вона допомагає організму краще засвоювати глюкозу і покращує синтез глікогену в печінці. Тому кориця регулює рівень цукру в крові, що корисно для діабетиків 2 типу.

Дослідження показують, що кориця також може допомогти запобігти хворобі Альцгеймера.

Скільки кориці можна з'їсти

У магазинах можна знайти два види кориці: кориця касія та цейлонська кориця.

Кориця касія – найпоширеніший вид, який продається в магазинах. Вона родом з Китаю. Цейлонська кориця родом зі Шрі-Ланки і відома, як "справжня кориця". Це найкорисніший і дорожчий вид кориці.

Основна відмінність – це присутність кумарину, який використовують для ароматизації. Кориця касія містить приблизно 7 – 18 міліграмів на чайну ложку, а ось цейлонська кориця – взагалі не має. Саме кумарин викликає побічні дії. Він може бути небезпечний для деяких людей при вживанні у великих дозах. Тому перед тим, як додавати корицю будь-куди, варто ознайомитись зі складом.



Кориця негативно впливає на печінку / Фото pexels

Щоб уникнути надмірної дози кумарину, дорослим не слід вживати понад 1 чайної ложки кориці касії в день.

Чим небезпечна кориця

Пошкодження печінки

Занадто велика кількість кумарину може викликати пошкодження печінки, особливо у людей, які вже мають проблеми з цим органом.

Низький рівень цукру в крові

Однією з переваг кориці є те, що вона допомагає регулювати рівень цукру в крові. Однак одним з побічних ефектів занадто великої кількості кориці є те, що вона може сильно знизити рівень цукру в крові, а це може викликати:

запаморочення; втому; тривогу.



Кумарин негативно впливає на організм у великих дозах / Фото pexels

Якщо ви хочете вживати корицю як добавку, то обов'язково проконсультуйтеся з вашим лікарем.

Алергія

Деякі люди мають алергією на корицю. Вона має такі симптоми:

роздратування шкіри; розлад шлунку, кожного разу, коли ви її вживаєте.

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