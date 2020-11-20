Как правильно выбирать корицу и может ли она навредить
Специи и травы в нормальном количестве полезны для организма человека. Но некоторые, такие как корица, имеют побочные эффекты. Что нужно о ней знать, чтобы не навредить здоровью – читайте в нашем материале.
Много людей употребляют травяные добавки, чтобы укрепить здоровье. Но большинство и не догадываются о том, что такие добавки могут навредить, отмечает доктор медицинских наук Татьяна Тантре, пишет Flo.
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Чем полезна корица для здоровья
Если употреблять корицу в правильных дозах, то она может принести лишь пользу.
- Корица уменьшает воспаление.
- В корице содержится большое количество антиоксидантов, даже большее, чем в чесноке.
- Она помогает организму лучше усваивать глюкозу и улучшает синтез гликогена в печени. Поэтому корица регулирует уровень сахара в крови, что полезно для диабетиков 2 типа.
- Исследования показывают, что корица также может помочь предотвратить болезнь Альцгеймера.
Сколько корицы можно съесть
В магазинах можно найти два вида корицы: корица кассия и цейлонская корица.
Корица Кассия – самый распространенный вид, который продается в магазинах. Она родом из Китая. Цейлонская корица родом из Шри-Ланки и известна, как "настоящая корица". Это самый полезный и дорогой вид корицы.
Основное отличие – это присутствие кумарина, который используют для ароматизации. Корица кассия содержит примерно 7 – 18 миллиграммов на чайную ложку, а вот цейлонская корица – вообще не имеет. Именно кумарин вызывает побочные действия. Он может быть опасен для некоторых людей при употреблении в больших дозах. Поэтому перед тем, как добавлять корицу куда угодно, стоит ознакомиться с составом.
Корица негативно влияет на печень / Фото pexels
Чем опасна корица
Повреждение печени
Слишком большое количество кумарина может вызвать повреждение печени, особенно у людей, которые уже имеют проблемы с этим органом.
Низкий уровень сахара в крови
Одним из преимуществ корицы является то, что она помогает регулировать уровень сахара в крови. Однако одним из побочных эффектов слишком большого количества корицы является то, что она может сильно снизить уровень сахара в крови, а это может вызвать:
- головокружение;
- усталость;
- тревогу.
Кумарин негативно влияет на организм в больших дозах / Фото pexels
Аллергия
У некоторых людей аллергия на корицу. Она имеет следующие симптомы:
- раздражение кожи;
- расстройство желудка, каждый раз, когда вы ее употребляете.
Взаимодействие с другими лекарствами
- Во время употреблении большой дозы корицы может быть сложнее справиться с некоторыми болезнями.
- Корица может снизить уровень сахара в крови и усилить действие лекарств против диабета.
- Кумарин может негативно взаимодействовать с лекарствами, которые также влияют на печень (например, парацетамол), увеличивая риск повреждения печени.
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