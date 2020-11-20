Специи и травы в нормальном количестве полезны для организма человека. Но некоторые, такие как корица, имеют побочные эффекты. Что нужно о ней знать, чтобы не навредить здоровью – читайте в нашем материале.

Много людей употребляют травяные добавки, чтобы укрепить здоровье. Но большинство и не догадываются о том, что такие добавки могут навредить, отмечает доктор медицинских наук Татьяна Тантре, пишет Flo.

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Чем полезна корица для здоровья

Если употреблять корицу в правильных дозах, то она может принести лишь пользу.

Корица уменьшает воспаление.

В корице содержится большое количество антиоксидантов, даже большее, чем в чесноке.

Она помогает организму лучше усваивать глюкозу и улучшает синтез гликогена в печени. Поэтому корица регулирует уровень сахара в крови, что полезно для диабетиков 2 типа.

Исследования показывают, что корица также может помочь предотвратить болезнь Альцгеймера.

Сколько корицы можно съесть

В магазинах можно найти два вида корицы: корица кассия и цейлонская корица.

Корица Кассия – самый распространенный вид, который продается в магазинах. Она родом из Китая. Цейлонская корица родом из Шри-Ланки и известна, как "настоящая корица". Это самый полезный и дорогой вид корицы.

Основное отличие – это присутствие кумарина, который используют для ароматизации. Корица кассия содержит примерно 7 – 18 миллиграммов на чайную ложку, а вот цейлонская корица – вообще не имеет. Именно кумарин вызывает побочные действия. Он может быть опасен для некоторых людей при употреблении в больших дозах. Поэтому перед тем, как добавлять корицу куда угодно, стоит ознакомиться с составом.



Корица негативно влияет на печень / Фото pexels

Чтобы избежать чрезмерной дозы Кумарина, взрослым не следует употреблять более 1 чайной ложки корицы кассии в день.

Чем опасна корица

Повреждение печени

Слишком большое количество кумарина может вызвать повреждение печени, особенно у людей, которые уже имеют проблемы с этим органом.

Низкий уровень сахара в крови

Одним из преимуществ корицы является то, что она помогает регулировать уровень сахара в крови. Однако одним из побочных эффектов слишком большого количества корицы является то, что она может сильно снизить уровень сахара в крови, а это может вызвать:

головокружение; усталость; тревогу.



Кумарин негативно влияет на организм в больших дозах / Фото pexels

Если вы хотите употреблять корицу как добавку, то обязательно проконсультируйтесь с вашим врачом.

Аллергия

У некоторых людей аллергия на корицу. Она имеет следующие симптомы:

раздражение кожи; расстройство желудка, каждый раз, когда вы ее употребляете.

Взаимодействие с другими лекарствами