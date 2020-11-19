Заморожені чи свіжі: які овочі та фрукти корисніші
За вмістом поживних речовин заморожені фрукти можна порівняти зі свіжими. Продукти для заморожування обробляються відразу після збору, тому втрати поживних речовин мінімальні.
Люди, які купують заморожені фрукти й овочі, в цілому ближче до норми п'яти порцій на добу, ніж ті, хто не звик робити так, повідомляє Фонд заморожених продуктів.
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Користь заморожених фруктів
Фрукти збирають на піку стиглості, а потім швидко заморожують, щоб зберегти поживні речовини. Зазвичай перед заморожуванням їх ніяк додатково не обробляють.
Вони зберігаються в морозильній камері кілька місяців – такий варіант може бути дуже економним. Але вибирайте заморожені фрукти без додавання цукру.
Заморожені фрукти, зокрема чорниця і полуниця, настільки ж поживні, як їх свіжі аналоги. А деякі навіть зберігають більше поживних речовин, особливо коли мова йде про вітамін А.
Якщо свіжі фрукти зберігаються довше п'яти днів (на складі, в транспорті, в магазині, вдома), вони втрачають поживні речовини, а заморожені – ні.
Свіжі – не завжди добре
Більшість свіжих фруктів і овочів збирають до того, як вони дозріють. Вони дозрівають під час транспортування. Транспортування і зберігання деяких фруктів може займати від 3 днів до 12 місяців (наприклад, яблука).
Щоб фрукти зберігалися довше, їх обробляють різними способами та зберігають в холодному місці. В цьому немає нічого поганого, крім того, що при тривалому зберіганні фруктів втрачається їхня поживна цінність через втрату рідини й поступового псування.
Тому краще купувати сезонні продукти, які ростуть у вашому регіоні в певну пору року. Зазвичай такі фрукти найдешевші та свіжі.
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