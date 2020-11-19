За вмістом поживних речовин заморожені фрукти можна порівняти зі свіжими. Продукти для заморожування обробляються відразу після збору, тому втрати поживних речовин мінімальні.

Люди, які купують заморожені фрукти й овочі, в цілому ближче до норми п'яти порцій на добу, ніж ті, хто не звик робити так, повідомляє Фонд заморожених продуктів.

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Користь заморожених фруктів

Фрукти збирають на піку стиглості, а потім швидко заморожують, щоб зберегти поживні речовини. Зазвичай перед заморожуванням їх ніяк додатково не обробляють.

Вони зберігаються в морозильній камері кілька місяців – такий варіант може бути дуже економним. Але вибирайте заморожені фрукти без додавання цукру.

Заморожені фрукти, зокрема чорниця і полуниця, настільки ж поживні, як їх свіжі аналоги. А деякі навіть зберігають більше поживних речовин, особливо коли мова йде про вітамін А.

Якщо свіжі фрукти зберігаються довше п'яти днів (на складі, в транспорті, в магазині, вдома), вони втрачають поживні речовини, а заморожені – ні.

Свіжі – не завжди добре

Більшість свіжих фруктів і овочів збирають до того, як вони дозріють. Вони дозрівають під час транспортування. Транспортування і зберігання деяких фруктів може займати від 3 днів до 12 місяців (наприклад, яблука).

Щоб фрукти зберігалися довше, їх обробляють різними способами та зберігають в холодному місці. В цьому немає нічого поганого, крім того, що при тривалому зберіганні фруктів втрачається їхня поживна цінність через втрату рідини й поступового псування.

Тому краще купувати сезонні продукти, які ростуть у вашому регіоні в певну пору року. Зазвичай такі фрукти найдешевші та свіжі.