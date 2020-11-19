По содержанию питательных веществ замороженные фрукты можно сравнить со свежими. Продукты для замораживания обрабатываются сразу после сбора, поэтому потери питательных веществ минимальны.

Люди, которые покупают замороженные фрукты и овощи, в целом ближе к норме пяти порций в сутки, чем те, кто не привык делать так, сообщает Фонд замороженных продуктов.

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Польза замороженных фруктов

Фрукты собирают на пике зрелости, а затем быстро замораживают, чтобы сохранить питательные вещества. Обычно перед замораживанием их никак дополнительно не обрабатывают.

Они хранятся в морозильной камере несколько месяцев – такой вариант может быть очень экономным. Но выбирайте замороженные фрукты без добавления сахара.

Замороженные фрукты, в частности черника и клубника, столь же питательны, как их свежие аналоги. А некоторые даже сохраняют больше питательных веществ, особенно когда речь идет о витамине А.

Если свежие фрукты хранятся дольше пяти дней (на складе, в транспорте, в магазине, дома), они теряют питательные вещества, а замороженные – нет.

Свежие - не всегда хорошо

Большинство свежих фруктов и овощей собирают до того, как они созреют. Они созревают во время транспортировки. Транспортировка и хранение некоторых фруктов может занимать от 3 дней до 12 месяцев (например, яблоки).

Чтобы фрукты хранились дольше, их обрабатывают различными способами и хранят в холодном месте. В этом нет ничего плохого, кроме того, что при длительном хранении фруктов теряется их питательная ценность из-за потери жидкости и постепенной порчи.

Поэтому лучше покупать сезонные продукты, которые растут в вашем регионе в определенное время года. Обычно такие фрукты дешевые и свежие.