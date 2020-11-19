Замороженные или свежие: какие овощи и фрукты полезнее
По содержанию питательных веществ замороженные фрукты можно сравнить со свежими. Продукты для замораживания обрабатываются сразу после сбора, поэтому потери питательных веществ минимальны.
Люди, которые покупают замороженные фрукты и овощи, в целом ближе к норме пяти порций в сутки, чем те, кто не привык делать так, сообщает Фонд замороженных продуктов.
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Польза замороженных фруктов
Фрукты собирают на пике зрелости, а затем быстро замораживают, чтобы сохранить питательные вещества. Обычно перед замораживанием их никак дополнительно не обрабатывают.
Они хранятся в морозильной камере несколько месяцев – такой вариант может быть очень экономным. Но выбирайте замороженные фрукты без добавления сахара.
Замороженные фрукты, в частности черника и клубника, столь же питательны, как их свежие аналоги. А некоторые даже сохраняют больше питательных веществ, особенно когда речь идет о витамине А.
Если свежие фрукты хранятся дольше пяти дней (на складе, в транспорте, в магазине, дома), они теряют питательные вещества, а замороженные – нет.
Свежие - не всегда хорошо
Большинство свежих фруктов и овощей собирают до того, как они созреют. Они созревают во время транспортировки. Транспортировка и хранение некоторых фруктов может занимать от 3 дней до 12 месяцев (например, яблоки).
Чтобы фрукты хранились дольше, их обрабатывают различными способами и хранят в холодном месте. В этом нет ничего плохого, кроме того, что при длительном хранении фруктов теряется их питательная ценность из-за потери жидкости и постепенной порчи.
Поэтому лучше покупать сезонные продукты, которые растут в вашем регионе в определенное время года. Обычно такие фрукты дешевые и свежие.
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