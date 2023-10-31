Зміна дієти – це потужний засіб для покращення загального здоров'я. Ваші харчові звички можуть суттєво впливати на ризик захворювання і навіть впливати на вже набуті проблеми зі здоров'ям.

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Нове дослідження харчування

На жаль, наше розуміння того, які продукти корисні, а які – шкідливі, іноді може бути помилковим. Нещодавнє дослідження, вивчило важливе питання зв'язку споживання червоного м'яса та розвитку хронічного запалення.

Під червоним м'ясом мається на увазі яловичина, свинина та баранина. Ці види м'яса зазвичай розглядаються як менш дієтичні порівняно, наприклад, з рибою чи птицею. Тому часто рекомендується обмежувати споживання червоного м'яса, особливо людям із хронічними захворюваннями. Однак важливо відзначити, що воно багате певними вітамінами і білками, включаючи міоглобін, який надає червоному м'ясу його характерного кольору.

Червоне м'ясо не настільки шкідливе, як вважалося

Тепер вчені проаналізували дані про 4 тисячі людей похилого віку, зібрані в рамках міжнародного дослідження атеросклерозу. Вчені враховували суб'єктивну оцінку учасниками свого стану, а також концентрацію низки метаболітів у плазмі їхньої крові. Такі маркери дозволяють дізнатися, наприклад, як на організмі позначається регулярне вживання тих чи інших продуктів. Вчені зробили поправку на індекс маси тіла та врахували, хто частіше їв перероблене, а хто – неперероблене червоне м'ясо.

У результаті кореляції між пристрастю до такої їжі та маркерами запалення у крові не виявилося. Особливо важливо, що червоне м'ясо не вплинуло на C-реактивний білок – білок плазми крові, який виконує захисну функцію та регулює стан імунітету.

Автори зробили висновок, що у розвитку хронічного запалення варто звинувачувати скоріше надмірну вагу, а не любов до червоного м'яса. Вони вважають, що свинина, яловичина та баранина – поживна та смачна їжа, яку люди їдять вже дуже давно і що відмовлятися від неї нема особливої ​​потреби.