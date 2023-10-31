Смена диеты – это мощное средство для улучшения общего здоровья. Ваши пищевые привычки могут оказывать существенное влияние на риск заболевания и даже влиять на уже приобретенные проблемы со здоровьем.

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Новое исследование питания

К сожалению, наше понимание того, какие продукты полезны, а какие вредны, иногда может быть ошибочным. Недавнее исследование изучило важный вопрос связи потребления красного мяса и развития хронического воспаления.

Под красным мясом подразумевается говядина, свинина и баранина. Эти виды мяса обычно рассматриваются как менее диетические по сравнению, например, с рыбой или птицей. Поэтому часто рекомендуется ограничивать употребление красного мяса, особенно людям с хроническими заболеваниями. Однако важно отметить, что оно богато определенными витаминами и белками, включая миоглобин, придающий красному мясу его характерный цвет.

Красное мясо не столь вредно, как считалось

Теперь ученые проанализировали данные о 4 тысячах пожилых людей, собранные в рамках международного исследования атеросклероза. Ученые учитывали субъективную оценку участниками своего состояния, а также концентрацию метаболитов в плазме их крови. Такие маркеры позволяют узнать, например, как на организме сказывается регулярное употребление тех или иных продуктов. Ученые сделали поправку на индекс массы тела и учли, кто чаще ел переработанное, а кто – непереработанное красное мясо.

В результате корреляции между пристрастием к такой пище и маркерами воспаления в крови не обнаружилось. Особенно важно, что красное мясо не повлияло на C-реактивный белок – белок плазмы крови, выполняющий защитную функцию и регулирующий состояние иммунитета.

Авторы заключили, что в развитии хронического воспаления следует обвинять скорее избыточный вес, а не любовь к красному мясу. Они считают, что свинина, говядина и баранина – питательная и вкусная еда, которую люди едят уже очень давно и отказываться от нее нет особой потребности.