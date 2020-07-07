Найвідоміші прояви менопаузи – припливи (відчуття жару) і нічна пітливість. Їх називають вазомоторними симптомами, оскільки вони пов'язані з роботою судин.

У новому огляді, який опублікований в American Journal of Obstetrics and Gynecology, автори показали, як пов'язано час появи цих симптомів з ризиком серцево-судинних хвороб. Вони проаналізували 25 проведених раніше досліджень, в яких брали участь понад 500 жінок.

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Припливи й пітливість зазвичай присутні в період перименопаузи, коли організм перебудовується. Пізніше, коли починається повноцінна менопауза, вони зникають.

Як пов'язані приливи та інсульт

Вчені з Квінслендського університету (University of Queensland) показали, що у жінок, у яких ці симптоми зберігаються під час менопаузи, ризик розвитку інсульту, інфаркту і стенокардії збільшується на 70%.

Якщо вазомоторні симптоми розвиваються до менопаузи, це, згідно з дослідженням, говорить про підвищення ризику розвитку інфарктів і інсультів на 40%.

Ще однією знахідкою вчених стало те, що у жінок будь-якого віку, які відчувають вазомоторні симптоми, підвищений ризик несмертельних інфарктів і інсультів.