Самые известные проявления менопаузы – приливы (ощущение жара) и ночная потливость. Их называют вазомоторными симптомами, поскольку они связаны с работой сосудов.

В новом обзоре, который опубликован в American Journal of Obstetrics and Gynecology, авторы показали, как связано время появления этих симптомов с риском сердечно-сосудистых болезней. Они проанализировали 25 проведенных ранее исследований, в которых участвовали более 500 женщин.

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Приливы и потливость обычно присутствуют в период перименопаузы, когда организм перестраивается. Позже, когда начинается полноценная менопауза, они исчезают.

Как связаны приливы и инсульт

Ученые из Квинслендского университета (University of Queensland) показали, что у женщин, у которых эти симптомы сохраняются во время менопаузы, риск развития инсульта, инфаркта и стенокардии увеличивается на 70%.

Если вазомоторные симптомы развиваются до менопаузы, это, согласно исследованию, говорит о повышении риска развития инфарктов и инсультов на 40%.

Еще одной находкой ученых стало то, что у женщин любого возраста, испытывающих вазомоторные симптомы, повышен риск несмертельных инфарктов и инсультов.