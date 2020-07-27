Близько 67% машин швидкої допомоги не приїжджають на виклик вчасно. Таким чином дві третини пацієнтів не отримують необхідну екстрену медичну допомогу.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов та заступниця міністра Ірина Садов’як під час брифінгу заявили, що лише 17 – 18% швидких вкладаються у визначений час, повідомляє 24 канал.

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Встановлені нормативи складають 10 хвилин по місту та 20 хвилин за містом. За цей час мають доїжджати не менше 75% швидких.

Із загальної кількості випадків, а це 6,8 мільйона викликів, – 4.7 мільйона є невчасними.

Це дуже погані показники,

– наголосила Ірина Садов’як.

За словами заступниці, на підконтрольних уряду територіях працює 25 регіональних центрів екстреної допомоги та медицини катастроф.

Загалом виклики швидкої допомоги можна поділити на такі категорії:

Критична категорія – швидка має приїхати протягом 10 хвилин.

Категорія екстрених викликів – передбачає прибуття протягом 20 хвилин.

Неекстрені виклики направляються до відповідного закладу охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу. Якщо такої можливості немає, то машину швидкої допомоги направлять до пацієнта.

Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати – поради юриста читайте у нашому матеріалі.



У яких випадках швидка може не приїхати / Інфографіка 24 каналу