Около 67% машин скорой помощи не приезжают на вызов вовремя. Таким образом две трети пациентов не получают необходимую экстренную медицинскую помощь.

Министр здравоохранения Максим Степанов и замминистра Ирина Садовьяк во время брифинга заявили, что только 17 – 18% "скорых" вкладываются в определенное время, сообщает 24 канал.

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Установленные нормативы ссоставляют 10 минут по городу и 20 минут за городом. За это время должны доезжать не менее 75% "скорых".

Из общего количества случаев, а это 6,8 миллиона вызовов, – 4.7 миллиона несвоевременные.

Это очень плохие показатели,

– отметила Ирина Садовьяк.

По словам заместителя, на подконтрольных правительству территориях работает 25 региональных центров экстренной помощи и медицины катастроф.

В общем вызовы скорой помощи можно разделить на следующие категории:

Критическая категория – "скорая" приедет в течение 10 минут.



Категория экстренных вызовов – предполагает прибытия в течение 20 минут.

Не экстренные вызовы направляются в соответствующее учреждение здравоохранения, которое предоставляет первичную медицинскую помощь. Если такой возможности нет, то машину "скорой помощи" направят к пациенту.

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В каких случаях быстрая может не приехать / Инфографика 24 канала