У 15% безплідних чоловіків середня тривалість життя становить всього 48,8 року, говориться в новому данському дослідженні. Йдеться про людей з певним видом безпліддя – азооспермією, тобто відсутністю живих сперматозоїдів в еякуляті.

Вчені проаналізували дані 50 000 данців, які збиралися з 2006 по 2015 рік. Науковці були приголомшені, побачивши, що у чоловіків, які страждають азооспермією, настільки високий ризик смерті, в порівнянні з чоловіками з іншими причинами безпліддя.

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Що таке азооспермія

Це може бути пов'язано з генетичними факторами, але для підтвердження цього необхідні подальші дослідження. Крім того, попередні спостереження показали, що у чоловіків з азооспермією спостерігається підвищений ризик розвитку серцевих захворювань і діабету.

На азооспермію страждає близько 1% всіх чоловіків. Вона буває обструктивної і необструктивною. Причина обструктивної азооспермії криється в анатомічних особливостях, що перешкоджають проникненню сперматозоїдів в насінну рідину. Необструктивна азооспермия викликана зазвичай з генетичними порушеннями, пов'язаними з яєчками.

Азооспермія визначається тільки лабораторно. Зазвичай чоловіки, які не намагалися завести дітей, не знають про цю проблему.

Азооспермія та тривалість життя

Результати дослідження свідчать, що у чоловіків, які страждають азооспермією, у два рази вище ймовірність померти від раку або серцево-судинних захворювань. Водночас у чоловіків з олігоспермією (недостатньою кількістю сперматозоїдів в спермі), підвищений ризик смерті не спостерігався.

У цьому полягає новизна дослідження, оскільки раніше всі типи чоловічого безпліддя розглядалися разом.