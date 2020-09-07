В 15% бесплодных мужчин средняя продолжительность жизни составляет всего 48,8 года, говорится в новом датском исследовании. Речь идет о людях с определенным видом бесплодия – азооспермией, то есть отсутствием живых сперматозоидов в эякуляте.

Ученые проанализировали данные 50 тысяч датчан, которые собирались с 2006 по 2015 год. Ученые были потрясены, увидев, что у мужчин, страдающих азооспермией, настолько высокий риск смерти, по сравнению с мужчинами с другими причинами бесплодия.

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Что такое азооспермия

Это может быть связано с генетическими факторами, но для подтверждения этого необходимы дальнейшие исследования. Кроме того, предыдущие наблюдения показали, что у мужчин с азооспермией наблюдается повышенный риск развития сердечных заболеваний и диабета.

Азооспермией страдает около 1% всех мужчин. Она бывает обструктивной и необструктивной. Причина обструктивной азооспермии кроется в анатомических особенностях, препятствующих проникновению сперматозоидов в семенную жидкость. Необструктивная азооспермия вызвана обычно генетическими нарушениями, связанными с яичками.

Азооспермия определяется только лабораторно. Обычно мужчины, которые не пытались завести детей, не знают об этой проблеме.

Азооспермия и продолжительность жизни

Результаты исследования показывают, что у мужчин, страдающих азооспермией, в два раза выше вероятность умереть от рака или сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время у мужчин с олигоспермией (недостаточным количеством сперматозоидов в сперме) повышенный риск смерти не наблюдался.

В этом заключается новизна исследования, поскольку ранее все типы мужского бесплодия рассматривались вместе.