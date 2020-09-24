У Бельгії вакцина проти коронавірусу COVID-19 буде доступна в березні наступного року. В першу чергу вакцинують медиків.

Про це оголосила міністерка охорони здоров'я Бельгії Маггі де Блок в ефірі телерадіокомпанії RTBF, передає "Інтерфакс-Україна".

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За її словами, це буде вакцина виробництва компанії Sanofi-GSK. Вона рекомендує вакцинувати "насамперед медичний персонал і вразливих пацієнтів".

Де Блок наголосила, що постачання доз вакцини до Бельгії та інших країн ЄС здійснюватимуться щомісяця.

Скасування масок на вулиці

З 1 жовтня бельгійці зможуть перебувати на вулиці без масок.

Якщо заходи жорсткі, але не дотримуються, це гірше, ніж застосування розумних заходів, які дотримуються. Носіння маски залишиться дуже важливим для стримування поширення коронавірусу. Але марно робити його обов'язковим у будь-який час і в будь-якому місці,

– сказала де Блок.

Проте надівати маску, як і раніше, доведеться в людних місцях і там, де неможливо дотриматися безпечної дистанції між людьми. Зокрема, обов'язковим залишається носіння маски в магазинах, кінотеатрах і в громадському транспорті.

За добу в Бельгії виявили 1661 випадок коронавірусу, четверо інфікованих померли. Загалом у країні від початку пандемії виявлено 106,8 тис. заражень, зафіксовано понад 9,9 тисячі смертей.