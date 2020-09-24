В Бельгии вакцина против коронавируса COVID-19 будет доступна в марте следующего года. В первую очередь вакцинируют медиков.

Об этом объявила министр здравоохранения Бельгии Магги де Блок в эфире телерадиокомпании RTBF, передает "Интерфакс-Украина".

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По ее словам, это будет вакцина производства компании Sanofi-GSK. Она рекомендует вакцинировать "прежде всего медицинский персонал и уязвимых пациентов".

Де Блок подчеркнула, что поставки доз вакцины в Бельгию и другие страны ЕС будут осуществляться ежемесячно.

Отмена масок на улице

С 1 октября бельгийцы смогут находиться на улице без масок.

Если меры жесткие, но не соблюдаются, это хуже, чем применение разумных мер, которые соблюдаются. Ношение маски останется очень важным для сдерживания распространения коронавируса. Но бесполезно делать его обязательным в любое время и в любом месте,

– сказала де Блок.

Однако надевать маску по-прежнему придется в людных местах и там, где невозможно соблюсти безопасную дистанцию между людьми. В частности, обязательным остается ношение маски в магазинах, кинотеатрах и в общественном транспорте.

За сутки в Бельгии обнаружили 1661 случай коронавируса, четверо инфицированных умерли. Всего в стране с начала пандемии выявлено 106,8 тыс. заражений, зафиксировано более 9,9 тысячи смертей.