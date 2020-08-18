Жителі Австралії отримуватимуть безкоштовно вакцину проти коронавірусу. Влада уклала договір з виробником Оксфордської вакцини, яку вважають однією з найперспективніших для ухвалення.

Про це заявив прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, пише ABC News.

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Оксфордська вакцина є однією з найсучасніших та найперспективніших у світі, і за угодою ми забезпечили її ранній доступ для кожного австралійця,

– заявив він.

Згідно з підписаною угодою, в разі успішного проходження третього етапу тестування австралійська влада отримає саму формулу вакцини для масштабного виробництва.

Наразі вакцина проходить третій етап тестування за участю тисячі добровольців – це фінальна стадія перевірки безпечності вакцини.

Загалом ВООЗ уклала список з 9 експериментальних вакцин від коронавірусу. Ініціатива дозволяє країнам інвестувати у кілька вакцин для отримання раннього доступу.

До слова, проведене нещодавно опитування українців свідчить, що у нас в країні не зраділи б такій новині – всього 47% українців погодились би на безкоштовну вакцинацію проти COVID-19.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу