В Австралії вакцинація проти коронавірусу буде безкоштовною, але є умова
Жителі Австралії отримуватимуть безкоштовно вакцину проти коронавірусу. Влада уклала договір з виробником Оксфордської вакцини, яку вважають однією з найперспективніших для ухвалення.
Про це заявив прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, пише ABC News.
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Оксфордська вакцина є однією з найсучасніших та найперспективніших у світі, і за угодою ми забезпечили її ранній доступ для кожного австралійця,
– заявив він.
Згідно з підписаною угодою, в разі успішного проходження третього етапу тестування австралійська влада отримає саму формулу вакцини для масштабного виробництва.
Наразі вакцина проходить третій етап тестування за участю тисячі добровольців – це фінальна стадія перевірки безпечності вакцини.
До слова, проведене нещодавно опитування українців свідчить, що у нас в країні не зраділи б такій новині – всього 47% українців погодились би на безкоштовну вакцинацію проти COVID-19.
Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу