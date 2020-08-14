ВООЗ склала перелік експериментальних вакцин від COVID-19: чи є серед них російська
Всесвітня організація охорони здоров’я створила перелік вакцин від коронавірусної інфекції, що перебувають на завершальному етапі випробувань. Їх 9 і серед них немає російської.
Так, ВООЗ із партнерами включила 9 експериментальних вакцин від коронавірусу до механізму інвестування Covax facility. Ініціатива дозволяє країнам інвестувати у кілька вакцин для отримання раннього доступу. Про це інформує The Associated Press.
Раніше США поглузували з російської вакцини від COVID-19, а Німеччина поставила під сумнів її існування
Чому до переліку не включили російську вакцину
У ВООЗ сказали, що не мають про неї достатньо інформації. Ба більше, вона не пройшла 3 фази випробувань, а це несе за собою серйозні ризики. Саме під час цієї фази отримують основні докази ефективності, а також збирають інформацію про небажані реакції, які препарат може викликати в окремих груп пацієнтів: осіб з ослабленим імунітетом, людей, що мають супутні захворювання тощо.
Ми не маємо достатньої інформації момент для прийняття рішення щодо російської вакцини. -Зараз ми ведемо перемовини з Росією, щоб отримати додаткову інформацію та зрозуміти стан цього продукту, випробування, які були здійснені, а також можливі наступні кроки,
– уточнив старший радник генерального директора ВООЗ Брюс Ейдвард.
З боку Німеччини – знову критика
Німеччина вже висловлювала сумнів щодо існування російської вакцини в принципі. Нову критику в бік РФ висловив глава МОЗ Німеччини Єнс Шпан. Він наголосив, що дуже скептично ставиться до російської вакцини від COVID-19, зокрема, тому, що Росія надає дуже мало інформації про неї.
Для того, щоб мати впевненість у такій вакцині, дуже важливо ретельно провести дослідження навіть в умовах пандемії, зробити відповідні тести та, перш за все, оприлюднити їх,
– наголосив Шпан.
Німецький міністр зауважив, що "йдеться не про те, щоб бути першим будь що, а про те, щоб мати ефективну, перевірену і тому безпечну вакцину".
До теми Немає доказів: Ляшко розповів, чому російська вакцина проти коронавірусу сумнівна
Що відомо про російську вакцину від COVID-19:
- 11 серпня російський президент Володимир Путін оголосив про реєстрацію в РФ першої у світі вакцини від коронавірусу COVID-19.
- Масове виробництво вакцини від московського інституту Гамалії може розпочатися вже у вересні.
- Раніше доступ до неї отримали десятки чиновників та бізнесменів. Частина з них повідомила про побічні ефекти – лихоманку й м'язові болі.
- Тим часом очільник Кремля розповідає, що щеплення російською вакциною від COVID-19 вже зробила одна з його дочок.