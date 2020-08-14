Всесвітня організація охорони здоров’я створила перелік вакцин від коронавірусної інфекції, що перебувають на завершальному етапі випробувань. Їх 9 і серед них немає російської.

Так, ВООЗ із партнерами включила 9 експериментальних вакцин від коронавірусу до механізму інвестування Covax facility. Ініціатива дозволяє країнам інвестувати у кілька вакцин для отримання раннього доступу. Про це інформує The Associated Press.

Раніше США поглузували з російської вакцини від COVID-19, а Німеччина поставила під сумнів її існування

Чому до переліку не включили російську вакцину

У ВООЗ сказали, що не мають про неї достатньо інформації. Ба більше, вона не пройшла 3 фази випробувань, а це несе за собою серйозні ризики. Саме під час цієї фази отримують основні докази ефективності, а також збирають інформацію про небажані реакції, які препарат може викликати в окремих груп пацієнтів: осіб з ослабленим імунітетом, людей, що мають супутні захворювання тощо.

Ми не маємо достатньої інформації момент для прийняття рішення щодо російської вакцини. -Зараз ми ведемо перемовини з Росією, щоб отримати додаткову інформацію та зрозуміти стан цього продукту, випробування, які були здійснені, а також можливі наступні кроки,

– уточнив старший радник генерального директора ВООЗ Брюс Ейдвард.

З боку Німеччини – знову критика

Німеччина вже висловлювала сумнів щодо існування російської вакцини в принципі. Нову критику в бік РФ висловив глава МОЗ Німеччини Єнс Шпан. Він наголосив, що дуже скептично ставиться до російської вакцини від COVID-19, зокрема, тому, що Росія надає дуже мало інформації про неї.

Для того, щоб мати впевненість у такій вакцині, дуже важливо ретельно провести дослідження навіть в умовах пандемії, зробити відповідні тести та, перш за все, оприлюднити їх,

– наголосив Шпан.

Німецький міністр зауважив, що "йдеться не про те, щоб бути першим будь що, а про те, щоб мати ефективну, перевірену і тому безпечну вакцину".

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Що відомо про російську вакцину від COVID-19: