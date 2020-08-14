Всемирная организация здравоохранения создала перечень вакцин от коронавирусной инфекции, которые находятся на завершающем этапе испытаний. Их 9 и среди них нет российской.

Так, ВОЗ с партнерами включила 9 экспериментальных вакцин от коронавируса в механизм инвестирования Covax facility. Инициатива позволяет странам инвестировать в несколько вакцин для раннего доступа. Об этом информирует The Associated Press.

Ранее США поглумились над российской вакциной от COVID-19, а Германия поставила под сомнение ее существование

Почему в перечень не включили российскую вакцину

В ВОЗ сказали, что не имеют о ней достаточно информации. Более того, она не прошла 3 фазу испытаний, а это несет серьезные риски. Именно во время этой фазы получают основные доказательства эффективности, а также собирают информацию о нежелательных реакциях, которые препарат может вызвать у отдельных групп пациентов: лиц с ослабленным иммунитетом, людей, имеющих сопутствующие заболевания и тому подобное.

Мы не располагаем достаточной информацией для принятия решения по российской вакцине. Сейчас мы ведем переговоры с Россией, чтобы получить дополнительную информацию и понять состояние этого продукта, испытания, которые были осуществлены, а также возможные следующие шаги,

– уточнил старший советник генерального директора ВОЗ Брюс Эйдвард.

Со стороны Германии – снова критика

Германия уже высказывала сомнение относительно существования российской вакцины в принципе. Новую критику в сторону РФ высказал глава Минздрава Германии Йенс Шпан. Он подчеркнул, что очень скептически относится к российской вакцине от COVID-19, в частности потому, что Россия предоставляет очень мало информации о ней.

Для того, чтобы иметь уверенность в такой вакцине, очень важно тщательно провести исследование даже в условиях пандемии, сделать соответствующие тесты и, прежде всего, обнародовать их,

– подчеркнул Шпан.

Немецкий министр отметил, что "речь идет не о том, чтобы быть первым во что бы то ни стало, а о том, чтобы иметь эффективную, проверенную и поэтому безопасную вакцину".

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Что известно о российской вакцине от COVID-19: