ВОЗ составила перечень экспериментальных вакцин от COVID-19: есть ли среди них российская
Всемирная организация здравоохранения создала перечень вакцин от коронавирусной инфекции, которые находятся на завершающем этапе испытаний. Их 9 и среди них нет российской.
Так, ВОЗ с партнерами включила 9 экспериментальных вакцин от коронавируса в механизм инвестирования Covax facility. Инициатива позволяет странам инвестировать в несколько вакцин для раннего доступа. Об этом информирует The Associated Press.
Ранее США поглумились над российской вакциной от COVID-19, а Германия поставила под сомнение ее существование
Почему в перечень не включили российскую вакцину
В ВОЗ сказали, что не имеют о ней достаточно информации. Более того, она не прошла 3 фазу испытаний, а это несет серьезные риски. Именно во время этой фазы получают основные доказательства эффективности, а также собирают информацию о нежелательных реакциях, которые препарат может вызвать у отдельных групп пациентов: лиц с ослабленным иммунитетом, людей, имеющих сопутствующие заболевания и тому подобное.
Мы не располагаем достаточной информацией для принятия решения по российской вакцине. Сейчас мы ведем переговоры с Россией, чтобы получить дополнительную информацию и понять состояние этого продукта, испытания, которые были осуществлены, а также возможные следующие шаги,
– уточнил старший советник генерального директора ВОЗ Брюс Эйдвард.
Со стороны Германии – снова критика
Германия уже высказывала сомнение относительно существования российской вакцины в принципе. Новую критику в сторону РФ высказал глава Минздрава Германии Йенс Шпан. Он подчеркнул, что очень скептически относится к российской вакцине от COVID-19, в частности потому, что Россия предоставляет очень мало информации о ней.
Для того, чтобы иметь уверенность в такой вакцине, очень важно тщательно провести исследование даже в условиях пандемии, сделать соответствующие тесты и, прежде всего, обнародовать их,
– подчеркнул Шпан.
Немецкий министр отметил, что "речь идет не о том, чтобы быть первым во что бы то ни стало, а о том, чтобы иметь эффективную, проверенную и поэтому безопасную вакцину".
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Что известно о российской вакцине от COVID-19:
- 11 августа российский президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины от коронавируса COVID-19.
- Массовое производство вакцины от московского института Гамалеи может начаться уже в сентябре.
- Ранее доступ к ней получили десятки чиновников и бизнесменов. Часть из них сообщила о побочных эффектах – лихорадке и мышечных болях.
- Между тем глава Кремля рассказывает, что прививку российской вакциной от COVID-19 уже сделала одна из его дочерей.