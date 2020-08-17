Безкоштовну вакцину проти COVID-19 хочуть зробити меншість українців
Якби ВООЗ затвердила б вакцину проти коронавірусу вже наступного року, то її б погодилися зробити лише 47% українців.
З 7 по 11 серпня КМІС провели телефонне опитування серед 2000 мешканців України. Соціологи попросили людей відповісти, чи планують вони робити щеплення від коронавірусу безкоштовною та схваленою ВООЗ вакциною.
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Зробити щеплення від COVID-19 готові менше половини, а саме 47% українців. Натомість 42% опитаних не збираються його робити, а решта 11 – не знають, що відповісти.
Чи хочуть українці вакцинуватися проти COVID-19 / КМІС
Чому українці не хочуть робити щеплення проти COVID-19
Тим людям, які не хочуть вакцинуватись проти коронавірусу, поставили питання про причини такого рішення. Важливо, що кількість відповідей не була обмеженою.
- 33% сказали, що це вигадана епідемія і небезпека від коронавірусу перебільшена;
- 21% опитаних вважають, що під виглядом вакцинації від коронавірусу можуть зробити щось інше;
- 20% вважають, що вакцину від коронавірусу не можна перевірити так швидко, і вони побоюються, що вона буде небезпечною;
- 18% думають, що вакцину не можна розробити так швидко, вона не буде захищати від інфекції;
- 17%заявили, що вони в цілому проти щеплень, шкоди від них більше, ніж користі.
Чому частина українців не хоче вакцинуватися проти коронавірусу / КМІС