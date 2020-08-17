Якби ВООЗ затвердила б вакцину проти коронавірусу вже наступного року, то її б погодилися зробити лише 47% українців.

З 7 по 11 серпня КМІС провели телефонне опитування серед 2000 мешканців України. Соціологи попросили людей відповісти, чи планують вони робити щеплення від коронавірусу безкоштовною та схваленою ВООЗ вакциною.

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Зробити щеплення від COVID-19 готові менше половини, а саме 47% українців. Натомість 42% опитаних не збираються його робити, а решта 11 – не знають, що відповісти.



Чи хочуть українці вакцинуватися проти COVID-19 / КМІС

Чому українці не хочуть робити щеплення проти COVID-19

Тим людям, які не хочуть вакцинуватись проти коронавірусу, поставили питання про причини такого рішення. Важливо, що кількість відповідей не була обмеженою.

33% сказали, що це вигадана епідемія і небезпека від коронавірусу перебільшена;

21% опитаних вважають, що під виглядом вакцинації від коронавірусу можуть зробити щось інше;

20% вважають, що вакцину від коронавірусу не можна перевірити так швидко, і вони побоюються, що вона буде небезпечною;

18% думають, що вакцину не можна розробити так швидко, вона не буде захищати від інфекції;

17%заявили, що вони в цілому проти щеплень, шкоди від них більше, ніж користі.



Чому частина українців не хоче вакцинуватися проти коронавірусу / КМІС