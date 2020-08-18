Жители Австралии будут получать бесплатно вакцину против коронавируса. Власти заключили договор с производителем Оксфордской вакцины, которую считают одной из самых перспективных для принятия.

Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, пишет ABC News.

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Оксфордская вакцина является одной из самых современных и перспективных в мире, и по соглашению мы обеспечили ее ранний доступ для каждого австралийца,

– заявил он.

Согласно подписанному соглашению, в случае успешного прохождения третьего этапа тестирования австралийские власти получит саму формулу вакцины для масштабного производства.

Сейчас вакцина проходит третий этап тестирования с участием тысячи добровольцев – это финальная стадия проверки безопасности вакцины.

В общем ВОЗ заключила список из 9 экспериментальных вакцин от коронавируса. Инициатива позволяет странам инвестировать в несколько вакцин для получения раннего доступа.

К слову, проведенный недавно опрос украинцев свидетельствует, что у нас в стране не обрадовались бы такой новости – всего 47% украинцев согласились бы на бесплатную вакцинацию против COVID-19.



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