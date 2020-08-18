В Австралии вакцинация против коронавируса будет бесплатной, но есть условие
Жители Австралии будут получать бесплатно вакцину против коронавируса. Власти заключили договор с производителем Оксфордской вакцины, которую считают одной из самых перспективных для принятия.
Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, пишет ABC News.
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Оксфордская вакцина является одной из самых современных и перспективных в мире, и по соглашению мы обеспечили ее ранний доступ для каждого австралийца,
– заявил он.
Согласно подписанному соглашению, в случае успешного прохождения третьего этапа тестирования австралийские власти получит саму формулу вакцины для масштабного производства.
Сейчас вакцина проходит третий этап тестирования с участием тысячи добровольцев – это финальная стадия проверки безопасности вакцины.
К слову, проведенный недавно опрос украинцев свидетельствует, что у нас в стране не обрадовались бы такой новости – всего 47% украинцев согласились бы на бесплатную вакцинацию против COVID-19.
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