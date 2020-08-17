Если бы ВОЗ утвердила вакцину против коронавируса уже в следующем году, то ее бы согласились сделать только 47% украинцев.

С 7 по 11 августа КМИС провели телефонный опрос среди 2 тысяч жителей Украины. Социологи попросили людей ответить, планируют ли они делать прививки от коронавируса бесплатной и одобренной ВОЗ вакциной.

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Сделать прививку от COVID-19 готовы меньше половины, а именно 47% украинцев. Зато 42% опрошенных не собираются ее делать, а остальные 11 – не знают, что ответить.

Хотят ли украинцы вакцинироваться против COVID-19 / КМИС

Почему украинцы не хотят делать прививки против COVID-19

Тем людям, которые не хотят вакцинироваться против коронавируса, задали вопрос о причинах такого решения. Важно, что количество ответов не было ограниченным.

33% сказали, что это выдуманная эпидемия и опасность от коронавируса преувеличена;

21% опрошенных считают, что под видом вакцинации от коронавируса могут сделать что-то другое;

20% считают, что вакцину от коронавируса нельзя проверить так быстро, и они преживают, что она будет опасной;

18% полагают, что вакцину нельзя разработать так быстро, она не будет защищать от инфекции;

17% заявили, что они в целом против прививок, вреда от них больше, чем пользы.

Почему часть украинцев не хочет вакцинироваться против коронавируса / КМИС