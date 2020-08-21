Багато хто свій ранок починає з чаю, а не кави. Адже він ідеально пасує в будь-яку пору року і має багато корисних властивостей. Попри це, як і більшість продуктів, його споживання має бути помірним.

Якщо ви вживаєте впродовж дня понад 710 мілілітрів, тобто 3 – 4 чашки, то чай може згубно впливати на організм. Про симптоми, які вказують, що з чаєм вам варто бути обережнішим – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Гірше засвоюється залізо

Чай – це джерело танінів і вони можуть у певних продуктах зв’язуватись із залізом, і тоді ваш травний тракт не може його засвоїти. Якщо у вас низький рівень заліза, то надмірне споживання чаю може погіршити ваш стан.

Таніни в чаї особливо перешкоджають засвоєнню заліза з рослинних джерел, ніж з тваринних. Тобто, веганам та вегетаріанцям слід уважніше стежити за тим, скільки чаю вони споживають.

Кількість танінів у чаї може відрізнятися залежно від типу чаю та способу його приготування.

Безпечний об’єм для більшості людей – 710 мілілітрів.



У листках чаю містяться таніни / Фото: pexels.com / koko rahmadie

Збільшується тривожність, стрес

Листя чаю містять кофеїн, а надмірне споживання кофеїну може призвести до відчуттів тривожності та неспокою.

У стандартній чашці чаю, 240 мілілітрів, міститься приблизно 11 – 61 міліграм кофеїну. Але кількість залежить від виду та методу приготування. Чорний чай має більше кофеїну, ніж зелений чи білий. І чим довше ви його настоюєте, тим більше там кофеїну.

Дози кофеїну до 200 міліграмів на день не мають суттєво вплинути на відчуття тривожності у більшості людей. Але іноді люди можуть бути чутливими до кофеїну.

У вас поганий сон

Надмірне споживання чаю впливає на ваш сон, через кофеїн, який може пригнічувати вироблення мелатоніну.

Мелатонін – це гормон, який відповідає за механізм сну.

Відчуття нудоти

Деякі компоненти чаю можуть викликати нудоту, зокрема якщо пити дуже багато чаю натщесерце. Таніни в листках чаю роблять смак чаю дещо гірким. Терпкість подразнює травні тканини, що спричиняють симптоми на кшталт болю в животі чи нудоти.

У когось подібні стани спостерігаються після 1 – 2 чашок, а хтось може випити понад 5 чашок – і почуватимуть себе добре. А все тому, що ми по-різному реагуємо на той чи інший харчовий продукт.

Аби дещо зменшити негативний вплив чаю на організм, можна додавати до чаю молоко.



Аби зменшити вплив кофеїну, додайте до чаю молоко / Фото: omycotton.com

Печія

Не тільки на сон впливає кофеїн, а ще й спричиняє відчуття печії та посилює симптоми кислотного рефлюксу. Кофеїн, ймовірно, розслабляє сфінктер, що розділяє стравохід зі шлунком та дозволяє кислому вмісту шлунку легше потрапляти в стравохід.

Кофеїн також може призводити до збільшення виробництва шлункової кислоти.

Головні болі

Якщо ви вживаєте кофеїн з перервами, це може допомогти полегшити головний біль, але якщо ви вживаєте кофеїн постійно. Може відбутися протилежний ефект.

Регулярне споживання кофеїну з чаю може викликати періодичні головні болі. Деякі дослідження свідчать, що всього 100 міліграмів кофеїну може викликати такий ефект. Однак, для кожної людини доза може бути різною.

Запаморочення

Побічний ефект, який є не дуже поширеним – це запаморочення. Зазвичай, воно виникає через велику дозу кофеїну, 400 – 500 міліграмів – це приблизно 6 – 12 чашок чаю.

Який чай не варто пити та чому

Дуже гарячий чай

Занадто гарячий чай може обпалити слизову оболонку рота, це не дасть насолодитися смаком. Крім того, занадто висока температура чаю сильно стимулює горло, стравохід і шлунок. Оптимальна температура чаю до 56 градусів.

Холодний чай

Помірно гарячий чай додає бадьорості, а ось холодний чай має негативні побічні ефекти: застій холоду і скупчення мокротиння.

Міцний чай

​Міцний чай може стати причиною головного болю та безсоння, адже він містить високу консистенцію кофеїну та таніну.

Довго заварювати чай

​Чайний фенол, ліпіди та ефірні олії починають окислюватись, якщо занадто довго заварювати чай. Це позбавляє чай прозорості, смакових якостей і аромату.

Багаторазове заварювання чаю

Кількість заварок визначається способом заварювання та якістю чаю. Коли чай настоюють "по-європейськи", до 10 хвилин, то його рекомендовано заварювати до 5 разів. А якщо йдеться про спосіб Пін Ча (в маленький обсяг кладеться багато чаю і настоюється кілька секунд), то такий чай може витримати до 8 заварок. Деякі колекційні сорти – до 15.