Забагато чаю буває: 7 ознак
Багато хто свій ранок починає з чаю, а не кави. Адже він ідеально пасує в будь-яку пору року і має багато корисних властивостей. Попри це, як і більшість продуктів, його споживання має бути помірним.
Якщо ви вживаєте впродовж дня понад 710 мілілітрів, тобто 3 – 4 чашки, то чай може згубно впливати на організм. Про симптоми, які вказують, що з чаєм вам варто бути обережнішим – читайте в матеріалі 24 каналу.
Читайте також Які продукти погіршують ваш настрій: список
7 ознак, коли чаю забагато
Гірше засвоюється залізо
Чай – це джерело танінів і вони можуть у певних продуктах зв’язуватись із залізом, і тоді ваш травний тракт не може його засвоїти. Якщо у вас низький рівень заліза, то надмірне споживання чаю може погіршити ваш стан.
Таніни в чаї особливо перешкоджають засвоєнню заліза з рослинних джерел, ніж з тваринних. Тобто, веганам та вегетаріанцям слід уважніше стежити за тим, скільки чаю вони споживають.
Кількість танінів у чаї може відрізнятися залежно від типу чаю та способу його приготування.
Безпечний об’єм для більшості людей – 710 мілілітрів.
У листках чаю містяться таніни / Фото: pexels.com / koko rahmadie
Збільшується тривожність, стрес
Листя чаю містять кофеїн, а надмірне споживання кофеїну може призвести до відчуттів тривожності та неспокою.
У стандартній чашці чаю, 240 мілілітрів, міститься приблизно 11 – 61 міліграм кофеїну. Але кількість залежить від виду та методу приготування. Чорний чай має більше кофеїну, ніж зелений чи білий. І чим довше ви його настоюєте, тим більше там кофеїну.
Дози кофеїну до 200 міліграмів на день не мають суттєво вплинути на відчуття тривожності у більшості людей. Але іноді люди можуть бути чутливими до кофеїну.
У вас поганий сон
Надмірне споживання чаю впливає на ваш сон, через кофеїн, який може пригнічувати вироблення мелатоніну.
Мелатонін – це гормон, який відповідає за механізм сну.
Відчуття нудоти
Деякі компоненти чаю можуть викликати нудоту, зокрема якщо пити дуже багато чаю натщесерце. Таніни в листках чаю роблять смак чаю дещо гірким. Терпкість подразнює травні тканини, що спричиняють симптоми на кшталт болю в животі чи нудоти.
У когось подібні стани спостерігаються після 1 – 2 чашок, а хтось може випити понад 5 чашок – і почуватимуть себе добре. А все тому, що ми по-різному реагуємо на той чи інший харчовий продукт.
Аби дещо зменшити негативний вплив чаю на організм, можна додавати до чаю молоко.
Аби зменшити вплив кофеїну, додайте до чаю молоко / Фото: omycotton.com
Печія
Не тільки на сон впливає кофеїн, а ще й спричиняє відчуття печії та посилює симптоми кислотного рефлюксу. Кофеїн, ймовірно, розслабляє сфінктер, що розділяє стравохід зі шлунком та дозволяє кислому вмісту шлунку легше потрапляти в стравохід.
Кофеїн також може призводити до збільшення виробництва шлункової кислоти.
Головні болі
Якщо ви вживаєте кофеїн з перервами, це може допомогти полегшити головний біль, але якщо ви вживаєте кофеїн постійно. Може відбутися протилежний ефект.
Регулярне споживання кофеїну з чаю може викликати періодичні головні болі. Деякі дослідження свідчать, що всього 100 міліграмів кофеїну може викликати такий ефект. Однак, для кожної людини доза може бути різною.
Запаморочення
Побічний ефект, який є не дуже поширеним – це запаморочення. Зазвичай, воно виникає через велику дозу кофеїну, 400 – 500 міліграмів – це приблизно 6 – 12 чашок чаю.
Який чай не варто пити та чому
- Дуже гарячий чай
Занадто гарячий чай може обпалити слизову оболонку рота, це не дасть насолодитися смаком. Крім того, занадто висока температура чаю сильно стимулює горло, стравохід і шлунок. Оптимальна температура чаю до 56 градусів.
- Холодний чай
Помірно гарячий чай додає бадьорості, а ось холодний чай має негативні побічні ефекти: застій холоду і скупчення мокротиння.
- Міцний чай
Міцний чай може стати причиною головного болю та безсоння, адже він містить високу консистенцію кофеїну та таніну.
- Довго заварювати чай
Чайний фенол, ліпіди та ефірні олії починають окислюватись, якщо занадто довго заварювати чай. Це позбавляє чай прозорості, смакових якостей і аромату.
- Багаторазове заварювання чаю
Кількість заварок визначається способом заварювання та якістю чаю. Коли чай настоюють "по-європейськи", до 10 хвилин, то його рекомендовано заварювати до 5 разів. А якщо йдеться про спосіб Пін Ча (в маленький обсяг кладеться багато чаю і настоюється кілька секунд), то такий чай може витримати до 8 заварок. Деякі колекційні сорти – до 15.