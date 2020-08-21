Многие свое утро начинают с чая, а не кофе. Ведь он идеально подходит в любое время года и имеет много полезных свойств. Несмотря на это, как и большинство продуктов, его потребление должно быть умеренным.

Если вы употребляете в течение дня более 710 миллилитров, то есть 3 – 4 чашки, то чай может пагубно влиять на организм. О симптомах, которые указывают, что с чаем вам стоит быть осторожнее – читайте в материале 24 канала.

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Хуже усваивается железо

Чай – это источник танинов и они могут в определенных продуктах связываться с железом, и тогда ваш пищеварительный тракт не может его усвоить. Если у вас низкий уровень железа, то чрезмерное потребление чая может ухудшить ваше состояние.

Танины в чае особенно препятствуют усвоению железа из растительных источников, чем из животных. То есть, веганам и вегетарианцам следует внимательнее следить за тем, сколько чая они потребляют.

Количество танинов в чае может отличаться в зависимости от типа чая и способа его приготовления.

Безопасный объем для большинства людей – 710 миллилитров.



В листьях чая содержатся танины

Увеличивается тревожность, стресс

Листья чая содержат кофеин, а чрезмерное потребление кофеина может привести к ощущениям тревожности и беспокойства.

В стандартной чашке чая, 240 миллилитров содержится примерно 11 – 61 мг кофеина. Но количество зависит от вида и метода приготовления. Черный чай имеет больше кофеина, чем зеленый или белый. И чем дольше вы его настаиваете, тем больше там кофеина.

Дозы кофеина до 200 мг в день не должны существенно повлиять на чувство тревоги у большинства людей. Но иногда люди подвержены воздействию кофеина.

У вас плохой сон

Чрезмерное потребление чая влияет на ваш сон, из-за кофеина, который может подавлять выработку мелатонина.

Мелатонин – это гормон, который отвечает за механизм сна.

Ощущение тошноты

Некоторые компоненты чая могут вызвать тошноту, особенно если пить очень много чая натощак. Танины в листьях чая делают вкус чая несколько горьким. Терпкость раздражает пищеварительные ткани, что вызывает симптомы вроде боли в животе или тошноты.

У кого-то подобные состояния наблюдаются после 1-2 чашек, а кто-то может выпить более 5 чашек – и чувствовать себя хорошо. А все потому, что мы по-разному реагируем на тот или иной пищевой продукт.

Чтобы несколько уменьшить негативное влияние чая на организм, можно добавлять в чай ​​молоко.



Чтобы уменьшить влияние кофеина, добавьте в чай молоко

Изжога

Не только на сон влияет кофеин, но и вызывает ощущение жжения и усиливает симптомы кислотного рефлюкса. Кофеин, вероятно, расслабляет сфинктер, разделяющий пищевод с желудком и позволяет кислому содержимому желудка легче попадать в пищевод.

Кофеин также может приводить к увеличению производства желудочной кислоты.

Головные боли

Если вы употребляете кофеин с перерывами, это может помочь облегчить головную боль, но если вы употребляете кофеин постоянно, может произойти обратный эффект.

Регулярное потребление кофеина из чая может вызвать периодические головные боли. Некоторые исследования показывают, что всего 100 миллиграммов кофеина может вызвать такой эффект. Однако, для каждого человека доза может быть разной.

Головокружение

Побочный эффект, который не очень распространенный – это головокружение. Обычно, оно возникает из-за большой дозы кофеина, 400 – 500 миллиграммов – это примерно 6 – 12 чашек чая.

Какой чай не стоит пить и почему

Очень горячий чай

Слишком горячий чай может обжечь слизистую оболочку рта, это не даст насладиться вкусом. Кроме того, слишком высокая температура чая сильно стимулирует горло, пищевод и желудок. Оптимальная температура чая до 56 градусов.

Холодный чай

Умеренно горячий чай придает бодрость, а вот холодный чай имеет негативные побочные эффекты: застой холода и скопление мокроты.

Крепкий чай

Крепкий чай может стать причиной головной боли и бессонницы, ведь он содержит высокую консистенцию кофеина и танина.

Долго заваривать чай

Чайный фенол, липиды и эфирные масла начинают окисляться, если слишком долго заваривать чай. Это лишает чай прозрачности, вкусовых качеств и аромата.

Многократное заваривание чая

Количество заварок определяется способом заваривания и качеством чая. Когда чай настаивают "по-европейски", до 10 минут, то его рекомендуется заваривать до 5 раз. А если речь идет о способе Пин Ча (в маленький объем кладется много чая и настаивается несколько секунд), то такой чай может выдержать до 8 заварок. Некоторые коллекционные сорта – до 15.