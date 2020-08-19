В шести областях збільшили кількість лікарень, які прийматимуть хворих на COVID-19. Таким чином МОЗ розгортає лікарні другої хвилі.

Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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В 6 областях зросла захворюваність на COVID-19

Нові заклади охорони здоров'я залучать у місті Київ, Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та Рівненській областях.

Ляшко додав, що спершу розгорнуть додаткові ліжка, а Національна служба здоров'я України укладе додаткові договори з цими лікарнями для того, щоб всі, хто потребує медичної допомоги вчасно її отримували, а лікарні мали кошти на оплату роботи медичних працівників.

Віктор Ляшко “Додатково нагадаю, що всі органи місцевого самоврядування повинні забезпечити як мінімум 80% ліжок з централізованим підведенням кисню для хворих з COVID-19”.

Яка захворюваність в цих регіонах:

Київ – 10 945 (+215);

Вінницька область – 3 323 (+51);

Волинська область – 4 878 (+86);

Закарпатська область – 6 552 (+117);

Івано-Франківська область – 7 122 (+163);

Тернопільська область – 4 001 (+99);

Рівненська область – 7 953 (+125);

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Коротко про поширення коронавірусу в Україні

Сьогодні, 19 серпня зареєстрували новий абсолютний рекорд хворих – 1 967.

Загалом від початку пандемії в Україні зареєстрували 96 тисяч 403 випадки захворювання на COVID-19. З них видужали 49 тисяч 737 хворих, натомість не змогли побороти інфекцію та померли від ускладнень чи супутніх захворювань 2 тисячі 144 пацієнтів.