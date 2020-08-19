В 6 областях розгортають додаткові лікарні: кількість важких випадків COVID-19 зросла
В шести областях збільшили кількість лікарень, які прийматимуть хворих на COVID-19. Таким чином МОЗ розгортає лікарні другої хвилі.
Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Читайте також Майже 2 тисячі хворих: в Україні черговий антирекорд COVID-19
В 6 областях зросла захворюваність на COVID-19
Нові заклади охорони здоров'я залучать у місті Київ, Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та Рівненській областях.
Ляшко додав, що спершу розгорнуть додаткові ліжка, а Національна служба здоров'я України укладе додаткові договори з цими лікарнями для того, щоб всі, хто потребує медичної допомоги вчасно її отримували, а лікарні мали кошти на оплату роботи медичних працівників.
Яка захворюваність в цих регіонах:
- Київ – 10 945 (+215);
- Вінницька область – 3 323 (+51);
- Волинська область – 4 878 (+86);
- Закарпатська область – 6 552 (+117);
- Івано-Франківська область – 7 122 (+163);
- Тернопільська область – 4 001 (+99);
- Рівненська область – 7 953 (+125);
До теми На Львівщині вже почали відкривати лікарні другої хвилі
Коротко про поширення коронавірусу в Україні
Сьогодні, 19 серпня зареєстрували новий абсолютний рекорд хворих – 1 967.
Загалом від початку пандемії в Україні зареєстрували 96 тисяч 403 випадки захворювання на COVID-19. З них видужали 49 тисяч 737 хворих, натомість не змогли побороти інфекцію та померли від ускладнень чи супутніх захворювань 2 тисячі 144 пацієнтів.