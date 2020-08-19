В шести областях увеличили количество больниц, принимающих больных COVID-19. Таким образом Минздрав разворачивает больницы второй волны.

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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В 6 областях возросла заболеваемость COVID-19

Новые учреждения здравоохранения привлекут в городе Киев, Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровненской областях.

Ляшко добавил, что сначала развернут дополнительные кровати, а Национальная служба здоровья Украины заключит дополнительные договоры с этими больницами для того, чтобы все, кто нуждается в медицинской помощи вовремя ее получали, а у больниц были средства на оплату работы медицинских работников.

Виктор Ляшко "Дополнительно напомню, что все органы местного самоуправления должны обеспечить как минимум 80% коек с централизованным подводом кислорода для больных с COVID-19".

Какая заболеваемость в этих регионах:

Киев – 10 945 (+215)

Винницкая область – 3 323 (+51)

Волынская область – 4 878 (+86)

Закарпатская область – 6 552 (+117)

Ивано-Франковская область – 7 122 (+163)

Тернопольская область – 4 001 (+99)

Ровненская область – 7 953 (+125)

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Коротко о распространении коронавируса в Украине

Сегодня, 19 августа зарегистрировали новый абсолютный рекорд больных – 1 967.

Всего с начала пандемии в Украине зарегистрировали 96 тысяч 403 случая заболевания COVID-19. Из них выздоровели 49 тысяч 737 больных, в то же время не смогли побороть инфекцию и умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний 2 тысячи 144 пациента.