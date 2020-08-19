В 6 областях разворачивают дополнительные больницы: количество тяжелых случаев COVID-19 выросло
В шести областях увеличили количество больниц, принимающих больных COVID-19. Таким образом Минздрав разворачивает больницы второй волны.
Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Читайте также Почти 2 тысячи больных: в Украине очередной антирекорд COVID-19
В 6 областях возросла заболеваемость COVID-19
Новые учреждения здравоохранения привлекут в городе Киев, Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровненской областях.
Ляшко добавил, что сначала развернут дополнительные кровати, а Национальная служба здоровья Украины заключит дополнительные договоры с этими больницами для того, чтобы все, кто нуждается в медицинской помощи вовремя ее получали, а у больниц были средства на оплату работы медицинских работников.
Какая заболеваемость в этих регионах:
- Киев – 10 945 (+215)
- Винницкая область – 3 323 (+51)
- Волынская область – 4 878 (+86)
- Закарпатская область – 6 552 (+117)
- Ивано-Франковская область – 7 122 (+163)
- Тернопольская область – 4 001 (+99)
- Ровненская область – 7 953 (+125)
К теме На Львовщине уже начали открывать больницы второй волны
Коротко о распространении коронавируса в Украине
Сегодня, 19 августа зарегистрировали новый абсолютный рекорд больных – 1 967.
Всего с начала пандемии в Украине зарегистрировали 96 тысяч 403 случая заболевания COVID-19. Из них выздоровели 49 тысяч 737 больных, в то же время не смогли побороть инфекцию и умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний 2 тысячи 144 пациента.