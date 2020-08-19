Почти 2 тысячи больных: в Украине очередной антирекорд
Со вчерашнего дня в Украине заболели еще 1967 человек. Больше всего случаев инфицирования зафиксировали в столице. Умерли за минувшие сутки в результате осложнений коронавирусного заболевания 28 больных. Однако выздоровели 812 пациентов.
Актуальные данные о распространении коронавирусного недуга в Украине согласно системе мониторинга СНБО, пишет 24 канал.
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Всего с начала пандемии в Украине зарегистрировали 96 тысяч 403 случая заболевания COVID-19. Из них выздоровели 49 тысяч 737 больных, а не смогли побороть инфекцию и умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний 2 тысячи 144 пациентов.
Распространение коронавируса в областях Украины по состоянию на 19 августа
- Львовская область – 12 448 (+188);
- Киев – 10 945 (+215);
- Черновицкая область – 8 108 (+154);
- Ровненская область – 7 953 (+125);
- Ивано-Франковская область – 7 122 (+163);
- Харьковская область – 6 607 (+247);
- Закарпатская область – 6 552 (+117);
- Одесская область – 5 281 (+123)
- Волынская область – 4 878 (+86);
- Киевская область – 4 685 (+65);
- Тернопольская область – 4 001 (+99);
- Винницкая область – 3 323 (+51);
- Житомирская область – 2 536 (+39);
- Днепропетровская область – 1 816 (+44);
- Хмельницкая область – 1 678 (+39);
- Черниговская область – 1 278 (+28);
- Запорожская область – 1 179 (+25);
- Черкасская область – 1 175 (+8);
- Донецкая область – 1 122 (+22);
- Сумская область – 1 023 (+57);
- Николаевская область – 857 (+25);
- Кировоградская область – 748 – +2);
- Полтавская область – 582 (+17);
- Херсонская область – 312 (+8);
- Луганская область – 194 (+9).
В Украине рекордное количество госпитализированных
Сегодня, 19 августа во время брифинга глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине абсолютный рекорд больных коронавирусом, кроме того, рекордное количество госпитализированных, в помощи медиков нуждались 463 больных.
Коронавирус набирает обороты,
– отметил Степанов.
И добавил, что Украина очень быстро перешла рубеж в тысячу больных за сутки, а потому все медицинские возможности сейчас направлены на помощь больных COVID-19.
За минувшие сутки украинские лаборатории провели 37 771 тестирование, из которых 19 591 провели методом ПЦР, еще 18 180 методом ИФА.
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