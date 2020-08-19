Со вчерашнего дня в Украине заболели еще 1967 человек. Больше всего случаев инфицирования зафиксировали в столице. Умерли за минувшие сутки в результате осложнений коронавирусного заболевания 28 больных. Однако выздоровели 812 пациентов.

Актуальные данные о распространении коронавирусного недуга в Украине согласно системе мониторинга СНБО, пишет 24 канал.

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Всего с начала пандемии в Украине зарегистрировали 96 тысяч 403 случая заболевания COVID-19. Из них выздоровели 49 тысяч 737 больных, а не смогли побороть инфекцию и умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний 2 тысячи 144 пациентов.

Распространение коронавируса в областях Украины по состоянию на 19 августа

Львовская область – 12 448 (+188);

Киев – 10 945 (+215);

Черновицкая область – 8 108 (+154);

Ровненская область – 7 953 (+125);

Ивано-Франковская область – 7 122 (+163);

Харьковская область – 6 607 (+247);

Закарпатская область – 6 552 (+117);

Одесская область – 5 281 (+123)

Волынская область – 4 878 (+86);

Киевская область – 4 685 (+65);

Тернопольская область – 4 001 (+99);

Винницкая область – 3 323 (+51);

Житомирская область – 2 536 (+39);

Днепропетровская область – 1 816 (+44);

Хмельницкая область – 1 678 (+39);

Черниговская область – 1 278 (+28);

Запорожская область – 1 179 (+25);

Черкасская область – 1 175 (+8);

Донецкая область – 1 122 (+22);

Сумская область – 1 023 (+57);

Николаевская область – 857 (+25);

Кировоградская область – 748 – +2);

Полтавская область – 582 (+17);

Херсонская область – 312 (+8);

Луганская область – 194 (+9).

Внимание! В статистике отсутствуют данные из оккупированных АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

В Украине рекордное количество госпитализированных

Сегодня, 19 августа во время брифинга глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине абсолютный рекорд больных коронавирусом, кроме того, рекордное количество госпитализированных, в помощи медиков нуждались 463 больных.

Коронавирус набирает обороты,

– отметил Степанов.

И добавил, что Украина очень быстро перешла рубеж в тысячу больных за сутки, а потому все медицинские возможности сейчас направлены на помощь больных COVID-19.

За минувшие сутки украинские лаборатории провели 37 771 тестирование, из которых 19 591 провели методом ПЦР, еще 18 180 методом ИФА.

Как подготовиться к ПЦР-тестированию / Инфографика 24 канала