Від учора в Україні захворіли ще 1967 людей. Найбільше випадків інфікування зафіксували в Харківській області. Померли за минулу добу внаслідок ускладнень коронавірусного захворювання 28 хворих. Натомість видужали 812 пацієнтів.

Актуальні дані про поширення коронавірусної недуги в Україні згідно з системою моніторингу РНБО, пише 24 канал.

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Загалом від початку пандемії в Україні зареєстрували 96 тисяч 403 випадки захворювання на COVID-19. З них видужали 49 тисяч 737 хворих, натомість не змогли побороти інфекцію та померли від ускладнень чи супутніх захворювань 2 тисячі 144 пацієнтів.

Поширення коронавірусу в областях України станом на 19 серпня

Львівська область – 12 448 (+188);

Київ – 10 945 (+215);

Чернівецька область – 8 108 (+154);

Рівненська область – 7 953 (+125);

Івано-Франківська область – 7 122 (+163);

Харківська область – 6 607 (+247);

Закарпатська область – 6 552 (+117);

Одеська область – 5 281 (+123)

Волинська область – 4 878 (+86);

Київська область – 4 685 (+65);

Тернопільська область – 4 001 (+99);

Вінницька область – 3 323 (+51);

Житомирська область – 2 536 (+39);

Дніпропетровська область – 1 816 (+44);

Хмельницька область – 1 678 (+39);

Чернігівська область – 1 278 (+28);

Запорізька область – 1 179 (+25);

Черкаська область – 1 175 (+8);

Донецька область – 1 122 (+22);

Сумська область – 1 023 (+57);

Миколаївська область – 857 (+25);

Кіровоградська область – 748 (+2);

Полтавська область – 582 (+17);

Херсонська область – 312 (+8);

Луганська область – 194 (+9).

Увага! В статистиці відсутні дані з окупованих АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

В Україні рекордна кількість госпіталізованих

Сьогодні, 19 серпня під час брифінгу очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні абсолютний рекорд хворих на коронавірус, крім того, рекордна кількість госпіталізованих, допомоги медиків потребували 463 хворих.

Коронавірус набирає обертів,

– зазначив Степанов.

Та додав, що Україна дуже швидко перейшла межу в тисячу хворих за добу, а тому усі медичні можливості наразі направлені на допомогу хворих на COVID-19.

За минулу добу українські лабораторії провели 37 771 тестування, з яких 19 591 провели методом ПЛР, ще 18 180 методом ІФА.



Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу