Майже 2 тисячі хворих: в Україні черговий антирекорд COVID-19
Від учора в Україні захворіли ще 1967 людей. Найбільше випадків інфікування зафіксували в Харківській області. Померли за минулу добу внаслідок ускладнень коронавірусного захворювання 28 хворих. Натомість видужали 812 пацієнтів.
Актуальні дані про поширення коронавірусної недуги в Україні згідно з системою моніторингу РНБО, пише 24 канал.
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Загалом від початку пандемії в Україні зареєстрували 96 тисяч 403 випадки захворювання на COVID-19. З них видужали 49 тисяч 737 хворих, натомість не змогли побороти інфекцію та померли від ускладнень чи супутніх захворювань 2 тисячі 144 пацієнтів.
Поширення коронавірусу в областях України станом на 19 серпня
- Львівська область – 12 448 (+188);
- Київ – 10 945 (+215);
- Чернівецька область – 8 108 (+154);
- Рівненська область – 7 953 (+125);
- Івано-Франківська область – 7 122 (+163);
- Харківська область – 6 607 (+247);
- Закарпатська область – 6 552 (+117);
- Одеська область – 5 281 (+123)
- Волинська область – 4 878 (+86);
- Київська область – 4 685 (+65);
- Тернопільська область – 4 001 (+99);
- Вінницька область – 3 323 (+51);
- Житомирська область – 2 536 (+39);
- Дніпропетровська область – 1 816 (+44);
- Хмельницька область – 1 678 (+39);
- Чернігівська область – 1 278 (+28);
- Запорізька область – 1 179 (+25);
- Черкаська область – 1 175 (+8);
- Донецька область – 1 122 (+22);
- Сумська область – 1 023 (+57);
- Миколаївська область – 857 (+25);
- Кіровоградська область – 748 (+2);
- Полтавська область – 582 (+17);
- Херсонська область – 312 (+8);
- Луганська область – 194 (+9).
В Україні рекордна кількість госпіталізованих
Сьогодні, 19 серпня під час брифінгу очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні абсолютний рекорд хворих на коронавірус, крім того, рекордна кількість госпіталізованих, допомоги медиків потребували 463 хворих.
Коронавірус набирає обертів,
– зазначив Степанов.
Та додав, що Україна дуже швидко перейшла межу в тисячу хворих за добу, а тому усі медичні можливості наразі направлені на допомогу хворих на COVID-19.
За минулу добу українські лабораторії провели 37 771 тестування, з яких 19 591 провели методом ПЛР, ще 18 180 методом ІФА.