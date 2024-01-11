Науковці переконані, що існує п'ять унікальних біологічних варіантів цього нейродегенеративного розладу. А відтак, і лікувати їх слід по-різному.
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Суть дослідження
Науковці використовували протеоміку мас-спектрометрії, аби проаналізувати білки спинномозкової рідини у хворих на Альцгеймера та здорових людей. Таким чином вони виділили 1058 білків, які пов'язані із хворобою.
Далі вони детально вивчили білки спинномозкової рідини у 606 людей. Імовірно, виявлені підтипи можуть різнитися за впливом на мозок і реакцією на терапію.
Перспектива відкриття
Отримані дані відкривають можливості кардинально змінити підхід до лікування хвороби Альцгеймера, оскільки вже протестовані ліки можуть бути неефективними для певних варіантів хвороби. Крім того, це може стати стимулом до створення персоналізованих методів лікування та профілактики Альцгеймера.
Останні наукові дослідження хвороби Альцгеймера
- У журналі Американської кардіологічної асоціації нещодавно з'явилось дослідження, що у дорослих з діагностованою ішемічною хворобою серця, особливо в молодому віці, ризик розвитку деменції збільшується.
- Ще одне дослідження опублікували в журналі Aging and Disease свідчить, що у людей у віці від 40 до 50 років, які мали надлишок жиру на животі, фіксували більшу кількість аномального білка "амілоїд" у тій частині мозку, де виникає хвороба Альцгеймера