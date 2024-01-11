Науковці переконані, що існує п'ять унікальних біологічних варіантів цього нейродегенеративного розладу. А відтак, і лікувати їх слід по-різному.

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Суть дослідження

Науковці використовували протеоміку мас-спектрометрії, аби проаналізувати білки спинномозкової рідини у хворих на Альцгеймера та здорових людей. Таким чином вони виділили 1058 білків, які пов'язані із хворобою.

Далі вони детально вивчили білки спинномозкової рідини у 606 людей. Імовірно, виявлені підтипи можуть різнитися за впливом на мозок і реакцією на терапію.

Увага. У ході аналізу вчені виявили п'ять біологічних підтипів хвороби Альцгеймера, кожен з яких характеризується унікальними змінами в кластерах білків. Зокрема, різниця помітна у гіперпластичності, активації імунної системи, дисфункції РНК, проблемах із судинним сплетінням і порушенням гематоенцефалічного бар'єру.

Перспектива відкриття

Отримані дані відкривають можливості кардинально змінити підхід до лікування хвороби Альцгеймера, оскільки вже протестовані ліки можуть бути неефективними для певних варіантів хвороби. Крім того, це може стати стимулом до створення персоналізованих методів лікування та профілактики Альцгеймера.

Хвороба Альцгеймера – симптоми Хвороба Альцгеймера, що характеризується втратою пам’яті та погіршенням когнітивних функцій, впливає на мільйони людей по всьому світу. Накопичення амілоїдних і тау-білків у мозку є основною рисою захворювання.

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