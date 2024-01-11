Ученые уверены, что существует пять уникальных биологических вариантов этого нейродегенеративного расстройства. Следовательно, и лечить их следует по-разному.

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Суть исследования

Ученые использовали протеомику масс-спектрометрии, чтобы проанализировать белки спинномозговой жидкости у больных Альцгеймера и здоровых людей. Таким образом, они выделили 1058 белков, связанных с болезнью.

Далее они подробно изучили белки спинномозговой жидкости у 606 человек. Вероятно, обнаруженные подтипы могут различаться по влиянию на мозг и реакции на терапию.

Внимание. В ходе анализа учёные обнаружили пять биологических подтипов болезни Альцгеймера, каждый из которых характеризуется уникальными изменениями в кластерах белков. В частности, разница заметна в гиперпластичности, активации иммунной системы, дисфункции РНК, проблемах с сосудистым сплетением и нарушением гематоэнцефалического барьера.

Перспектива открытия

Полученные данные открывают возможности кардинально изменить подход к лечению болезни Альцгеймера, поскольку уже протестированное лекарство может быть неэффективным для определенных вариантов болезни. Кроме того, это может стать стимулом к созданию персональных методов лечения и профилактики Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера – симптомы Болезнь Альцгеймера, характеризующаяся утратой памяти и ухудшением когнитивных функций, оказывает влияние на миллионы людей по всему миру. Накопление амилоидных и таубелков в мозге является основной чертой заболевания.

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