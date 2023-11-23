При этом у мужчин больше висцерального жира, говорят учёные. Новое исследование опубликовали в журнале Aging and Disease. Оно доказывает, что наше здоровье часто зависит от образа жизни.

Смотрите также Мощный ингредиент для сжигания жира и ускорения метаболизма

Чем больше жира на животе, тем больше центры памяти в мозгу уменьшаются, – отметил доктор Ричард Айзексон, невролог из Института нейродегенеративных заболеваний

Исследователи обнаружили, что у людей в возрасте от 40 до 50 лет, у которых был избыток жира на животе, фиксировали большее количество аномального белка "амилоид" в той части мозга, где возникает болезнь Альцгеймера.

Ожирение и риски Альцгеймера

Ученые также предупредили, что избыток жира на животе связан с атрофией мозга, являющегося еще одним биомаркером болезни Альцгеймера.

"Люди с большим количеством висцерального жира обычно имеют воспаление в дорожках белого вещества в мозге", – добавил ученый. Сайрус Раджи, научный сотрудник Медицинской школы Вашингтонского университета

Следует знать! По данным клиники Кливленда, подкожный жир обычно составляет 90% тела. При этом висцеральный жир скрывается за мышцами живота, глубоко в животе и обвивает жизненно важные органы.

Вреден ли подкожный жир

Эксперты отметили, что подкожный жир не связан с резистентностью к инсулину. В то время как высокий уровень висцерального жира на прямую влияет на это состояние: чем выше показатель, тем выше у человека резистентность к инсулину.

Резистентность к инсулину развивается, когда клетки в организме плохо реагируют на инсулин. Это состояние часто приводит к сахарному диабету и многим другим заболеваниям.

Ученые также объяснили, что резистентность к инсулину провоцирует воспаление в мозге, ускоряющее отложение уже упомянутого белка. амилоида, одного из ключевых маркеров болезни Альцгеймера

"Вот почему люди с диабетом имеют вдвое более высокие риски развития болезни Альцгеймера", - подчеркнул Ричард Айзексон.

Что же делать

Похоже, что МРТ всего тела и сканирование является наиболее точным способом измерения висцерального жира. Впрочем, многие люди ориентируются только на окружность талии.

Как правильно измерить окружность талии Медики Медики советуют взять обычную гибкую рулетку и повернуть ее вокруг талии, чуть выше бедер. Для женщин 89 сантиметров и более – означает, что они подвержены риску проблем со здоровьем, связанным с висцеральным жиром. Для мужчин следует ориентироваться на показатель – 102 сантиметра и больше.

Опасность в том, что даже худые люди могут иметь избыток висцерального жира. Так бывает в тех случаях, когда человек занимается спортом, но неправильно питается.

Но хорошая новость в том, что от висцерального жира можно избавиться, если соблюдать диету и прибавив физическую активность.