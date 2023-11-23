При цьому у чоловіків більше вісцерального жиру, кажуть вчені. Нове дослідження опублікували в журналі Aging and Disease. Воно доводить, що наше здоров'я зачасту залежить від способу життя.

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Чим більше жиру на животі, тим більше центри пам'яті в мозку зменшуються, – зазначив доктор Річард Айзексон, невролог з Інституту нейродегенеративних захворювань.

Дослідники виявили, що у людей у віці від 40 до 50 років, які мали надлишок жиру на животі, фіксували більшу кількість аномального білка "амілоїд" у тій частині мозку, де виникає хвороба Альцгеймера.

Ожиріння і ризики Альцгеймера

Учені також попередили, що надлишок жиру на животі пов'язаний з атрофією мозку, що є ще одним біомаркером хвороби Альцгеймера.

"Люди з більшою кількістю вісцерального жиру зазвичай мають запалення в доріжках білої речовини в мозку", – додав учений Сайрус Раджі, науковий співробітник Медичної школи Вашингтонського університету.

Варто знати! За даними клініки Клівленда, підшкірний жир зазвичай становить 90% тіла. При цьому вісцеральний жир ховається за м'язами живота, глибоко в животі та обвиває життєво важливі органи.

Чи шкідливий підшкірний жир

Експерти зауважили, що підшкірний жир не пов'язаний з резистентністю до інсуліну. Тоді як, високий рівень вісцерального жиру на пряму впливає на цей стан: чим вищий показник, тим вища у людини резистентність до інсуліну.

Резистентність до інсуліну розвивається, коли клітини в організмі погано реагують на інсулін. Цей стан часто призводить до цукрового діабету і багатьох інших захворювань.

Учені також пояснили, що резистентність до інсуліну провокує запалення в мозку, яке прискорює відкладання уже згаданого білка – амілоїду, одного з ключових маркерів хвороби Альцгеймера.

"Ось чому люди з діабетом мають вдвічі вищі ризики розвитку хвороби Альцгеймера", – наголосив Річард Айзексон.

Що ж робити

Схоже, що МРТ всього тіла та сканування є найточнішим способом вимірювання вісцерального жиру. Втім, багато людей орієнтуються лише на окружність талії.

Як правильно виміряти окружність талії Медики Медики радять взяти звичайну гнучку рулетку і обернути її навколо талії, трохи вище стегон. Для жінок 89 сантиметрів і більше – означає, що вони схильні до ризику проблем зі здоров'ям, пов'язаних з вісцеральним жиром. Для чоловіків слід орієнтуватись на показник – 102 сантиметри і більше.

Небезпека в тому, що навіть худі люди можуть мати надлишок вісцерального жиру. Так буває у випадках, коли людина займається спортом, але неправильно харчується.

Та хороша новина в тому, що вісцерального жиру можна позбутись, якщо дотримуватись дієти та додавши фізичну активність.