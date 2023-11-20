Лікар Вільям Лі розповів про дослідження, яке підтвердило ефективність цього інгредієнту у зниженні ваги та поліпшення кров'яного тиску. Крім того, він допоможе знизити рівень холестерину і цукру в крові. І мова про корицю.

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Я говорю про корицю, і якщо ви подумали про порошок, яким посипаєте яблучний пиріг, то ні. Кориця – це кора дерева, яку згортають у рулон,

– пояснює Лі.

За словами лікаря, кориця містить понад 20 різних біологічно активних речовин, які впливають на метаболізм. Один із них – альдегід, який стимулює вироблення гормону, який спалює вісцеральний жир.

Лі також розповів, що кориця може поліпшити рівень глюкози в крові і навіть зупинити розвиток метаболічного синдрому. Він підкріплює свої слова даними з наукового дослідження, яке проводили в Індії, у ході якого вчені порівняли ефекти щоденного вживання 3 грамів кориці упродовж 16 тижнів із плацебо.

Експерименти підтвердили ефективність кориці у схудненні

Результати показала, що учасники, яки приймали корицю, втратили вагу та мали нижчі показники кров'яного тиску, рівня цукру в крові та холестерину. Тобто, спеція може допомогти повернути назад метаболічний синдром.

Метаболічний синдром – що це? Метаболічний синдром – це клінічна назва стану, коли людина має поєднання діабету, високого кров'яного тиску та ожиріння.

Чому це важливе відкриття

Люди з метаболічним синдромом утричі частіше страждають від серцевого нападу або інсульту, а також мають вдвічі вищі ризики померти від діабету II типу, ніж ті, хто не має цих патологій.

Лікар уточнив, що позитивний ефект можна побачити, вживаючи лише половину чайної ложки кориці на день.