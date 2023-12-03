Нові дані команда медиків під керівництвом доктора Фанфан Чжена опублікувала у журналі Американської кардіологічної асоціації.

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У ході дослідження вчені побачили, що у дорослих з діагностованою ішемічною хворобою серця, особливо в молодому віці, ризик розвитку деменції збільшується. Це дослідження є першою масштабною роботою, яка досліджує вплив віку початку ішемічної хвороби серця на ризик деменції в літньому віці.

"Ішемічна хвороба серця, особливо діагностована у віці до 45 років, згідно з новим дослідженням, збільшує ризики розвитку Альцгеймера", – ідеться у повідомленні.

Особливо увагу учених привернув той факт, що більш ранній початок ішемічної хвороби серця корелював із вищим ризиком розвитку деменції. Ризик збільшувався прямо пропорційно до віку початку хвороби.

Зверніть увагу! Учасники з діагнозом до 45 років мали значно підвищений ризик деменції порівняно з однолітками без ішемічної хвороби серця.

Вчені вважають, що у контексті збільшення кількості довгожителів, рання діагностика ішемічної хвороби серця є важливою, а тому вони планують продовжити вивчення взаємозв'язку хвороб серця і мозку.