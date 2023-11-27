До інсульту можуть призвести як регулярне вживання алкоголю, так і нерегулярні, але великі його дози. Він збільшує ризик цього серцево-судинного захворювання і безпосередньо, і опосередковано.

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Чому алкоголь підвищує ризик інсультів

Насамперед вживання алкоголю підвищує артеріальний тиск , а гіпертензія – це причина половини всіх інсультів.

, а гіпертензія – це причина половини всіх інсультів. Також алкоголь впливає на здатність судин розширюватися при збільшенні об’єму крові (ендотелійна дисфункція), що створює підґрунтя для розвитку хронічної гіпертензії.

при збільшенні об’єму крові (ендотелійна дисфункція), що створює підґрунтя для розвитку хронічної гіпертензії. Споживання алкоголю може сприяти миготінню передсердь (фібриляції), що в п'ять разів збільшує ризик ішемічного інсульту.

(фібриляції), що в п'ять разів збільшує ризик ішемічного інсульту. Крім того, алкоголь впливає на ефективність препаратів , які запобігають тромбозам (антикоагулянтів) та ліків при миготінні передсердь, що також може спричинити інсульт.

, які запобігають тромбозам (антикоагулянтів) та ліків при миготінні передсердь, що також може спричинити інсульт. Алкоголь пошкоджує клітини печінки , що може призвести до недостатнього утворення факторів згортання крові, збільшуючи ризик крововиливів у мозок, особливо у вже пошкоджених судинах.

, що може призвести до недостатнього утворення факторів згортання крові, збільшуючи ризик крововиливів у мозок, особливо у вже пошкоджених судинах. Споживання алкоголю часто супроводжується нездоровими звичками, такими як куріння, малоактивний спосіб життя, неправильне харчування та пропуск приймання ліків, що разом збільшує ризик інсульту.

Чому краще відмовитися від алкоголю взагалі

Безпечної дози алкоголю не існує, він потенційно шкідливий для організму в будь-якій кількості. Навіть невелика кількість спиртного може мати негативні впливи на здоров'я, особливо при постійному споживанні. Алкоголь є причиною щонайменше семи видів раку, у тому числі найбільш поширених, таких як колоректальний рак та рак молочної залози.

Етанол (тобто алкоголь) викликає рак за допомогою біологічних процесів, пов'язаних з розпадом речовини в організмі людини, це означає, що ризик розвитку раку існує при вживанні будь-яких алкогольних напоїв, незалежно від їх ціни та якості.

Але деякі дослідження показують, що існують деякі корисні аспекти алкоголю. Наприклад, невелика кількість червоного вина, може мати корисний вплив на серце.