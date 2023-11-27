К инсульту может привести как регулярное употребление алкоголя, так и нерегулярные, но большие его дозы. Он увеличивает риск этого сердечно-сосудистого заболевания и непосредственно, и косвенно.
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Почему алкоголь повышает риск инсультов
- В первую очередь употребление алкоголя повышает артериальное давление, а гипертензия – это причина половины всех инсультов.
- Также алкоголь влияет на способность сосудов расширяться при увеличении объема крови (эндотелийная дисфункция), что создает основу для развития хронической гипертензии.
- Потребление алкоголя может способствовать миганию предсердий (фибрилляции), что в пять раз увеличивает риск ишемического инсульта.
- Кроме того, алкоголь влияет на эффективность препаратов, которые предотвращают тромбозы (антикоагулянты) и лекарства при мигании предсердий, что также может вызвать инсульт.
- Алкоголь повреждает клетки печени, что может привести к недостаточному образованию факторов свертывания крови, увеличивая риск кровоизлияний в мозг, особенно в уже поврежденных сосудах.
- Потребление алкоголя часто сопровождается нездоровыми привычками, такими как курение, малоактивный образ жизни, неправильное питание и пропуск приема лекарств, что вместе увеличивает риск инсульта.
Почему лучше отказаться от алкоголя вообще
Безопасной дозы алкоголя не существует, он потенциально вреден для организма в любом количестве Даже небольшое количество спиртного может оказать негативное влияние на здоровье, особенно при постоянном потреблении. Алкоголь является причиной, по меньшей мере, семи видов рака, в том числе наиболее распространенных, таких, как колоректальный рак и рак молочной железы.
Этанол (т.е. алкоголь) вызывает рак с помощью биологических процессов, связанных с распадом вещества в организме человека, это означает, что риск развития рака существует при употреблении любых алкогольных напитков, независимо от их цены и качества.
Но некоторые исследования показывают, что есть некоторые полезные аспекты алкоголя. Например, небольшое количество красного вина может оказать полезное влияние на сердце.