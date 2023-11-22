Чому болить голова від червоного вина

Вчені вважають, що фенольні флавоноїди, які містяться у виноградних кісточках та шкірці, можуть бути відповідальними за головний біль, спричинений вживанням вина.

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Ці сполуки, надаючи червоному вину колір і смак, в організмі вони перетворюються на речовини, які можуть призвести до накопичення токсичного ацетальдегіду в крові.

Високі рівні цієї речовини можуть викликати неприємні симптоми, такі як головний біль, нудоту, почервоніння обличчя та пітливість. Вчені планують провести клінічні випробування, щоб підтвердити цю теорію і, можливо, запропонувати рішення для запобігання подібним проблемам при вживанні вина.

Користь вина

У вині є речовини, які потенційно здатні запобігти діабету або інфаркту, а можливо, і продовжити життя. В яких кількостях і як ці речовини допомагають людям і скільки потрібно пити вина, щоб вони спрацювали, цього вчені поки не знають.

При цьому достеменно відомо, що вживання алкоголю призводить до різних проблем зі здоров'ям, у тому числі кількох видів раку. Безпечної дози алкоголю немає. Проте доза важлива: що більше людина п'є, то вищі ризики для здоров'я.

Те, що раніше називали безпечною кількістю, тепер стало дозою низького ризику – це, як і раніше, один напій на день для жінок і два для чоловіків. Тому якщо не виходить не пити зовсім, краще обмежитися такою кількістю.